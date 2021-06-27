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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Marmara’da 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik

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Bakan Kurum: Marmara’da 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kurum, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi: “25 Haziran’da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 25 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 3 bin 102 metreküp, Kocaeli 438 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 691 metreküp, Çanakkale 714 metreküp, Yalova’da 1677 metreküp müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik. Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız.”

Bakan Kurum: Marmara’da 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik

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