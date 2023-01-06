Bakan Kurum Manavgat'ta... 'Konutlarımızı teslim etmenin mutluğunu yaşıyor olacağız'

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bütün canlılarımızı yangında yitirdik. Hemen çalışmalara başladık. Milletimizle birlik beraberliğimizi bırakmadık. İlk andan itibaren vatandaşımızı açıkta bırakmamak adına hareket ettik.

Milletimizle birlikte acılarımızı ortadan kaldırmak adına birlikteydik. Afetten zarar görmüş neresi varsa oraya gittik, kıvılcım sönene kadar vatandaşımızın elini bırakmadık.

Afet sonra 896 konut inşaatını başlattık. Yarın yangının çıktığı köyümüzde yarın 426 konutumuzu teslim etmenin mutluğunu yaşıyor olacağız. Yaklaşık 3 milyar değerinde konutlarımız.

Kapkara olan Kalemler köyümüz bugün yemyeşil, inşallah tüm alanlarımızda çalışmalarımız yapıyor olacağız. Hemen hemen her alanda çalışmalarımız devam edecek.