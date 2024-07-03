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Bakan Kurum: Kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Deprem
Bakan Kurum: Kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 20:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak" dedi.

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Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var. Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah’ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Deprem

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