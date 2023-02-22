Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum konteyner kentlerde incelemelerde bulundu! Depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Depremzede#Kahramanmaraş
Bakan Kurum konteyner kentlerde incelemelerde bulundu Depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 12:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerde incelemelerde bulundu. Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yetkililere talimat veren Bakan Kurum’a depremzede bir kadın, “Allah sizden razı olsun. Kurban olayım sizi yaratan Allah’a” diyerek alnından öptü.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler, prefabrik evler ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıların kurulmasıyla birlikte hayat yeniden normale dönmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’teki deprem çalışmaları kapsamında İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde yer alan gıda, sosyal market ve giyim, erkek kuaförü, bayan kuaförü, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitleri tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Haberin Devamı

Bakan Kurum konteyner kentlerde incelemelerde bulundu Depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi

“DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ”

İslahiye’de konteyner kente yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Bakan Kurum, çocukların eğitimi için kurulan alanı inceledikten sonra sabahları ilkokul, öğleden sonra ise ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim verecek prefabrik sınıfları gezdi.

Bakan Kurum, beraberinde kendisine eşlik eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte prefabrik eve yerleşen Ayşe Alan ile görüştü. “Allah sizlerden razı olsun” diyen Ayşe Alan’a Bakan Kurum ise, “Allah sizlerden razı olsun teyze. Çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun.” temennisinde bulundu.

Bakan Kurum konteyner kentlerde incelemelerde bulundu Depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi

Konteynerde kalan depremzede bir kadın ise Bakan Kurum’a “Allah sizden, hepinizden razı olsun. Kurban olayım sizi yaratan Allah’a” diyerek alnından öptü. Bakan Kurum’da, “Allah sizlerden razı olsun, başımız sağ olsun, hepimize geçmiş olsun.” diye depremzede kadını teselli etti.

Bakan Kurum, hediyeler dağıttığı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken yine bu alanda askerlerin kurduğu çamaşır ve kurutma makinelerini inceledi, yetkililerden gerekli olan diğer ihtiyaçlarında giderilmesi talimatını verdi.

Haberin Devamı

Bakan Kurum konteyner kentlerde incelemelerde bulundu Depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi

Bakan Kurum konteyner kentlerde incelemelerde bulundu Depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi


Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Depremzede#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi
Riskli binada yol haritası… Tespit sonrası evler nasıl yıkılır, yenisi nasıl yapılır

Riskli binada yol haritası… Tespit sonrası evler nasıl yıkılır, yenisi nasıl yapılır

#Riskli Yapı