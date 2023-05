Bakan Kurum: Kasetlerle, iftiralarla iş yapıyorlar 

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı toplantısına katıldı. Kurum, daha sonra Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde taksicilerle bir araya geldi. İTO’da yaptığı konuşmada, Türkiye ticaretinin gelişmesi için iş insanlarının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "Son derece kıymetli konularda, milletimizin ve yine ülkemizin faydasına, istişare halinde, hep çalışmaya gayret gösterdik. Tabii İstanbul’umuz bugün buradaki, bu salondaki her bir kardeşimin emekleri sayesinde, her geçen gün daha da güçlenen ekonomisiyle, dünyanın lider şehirlerinden biri olma vizyonuyla, iddialı bir şekilde hareket ediyor. Bu da, tabii ki buradaki iş insanlarımızın, istihdam oluşturan, üreten kardeşlerimizin sayesindedir. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şekib Bey’in de her iki dönem boyunca gösterdiği gayreti hakikaten takdirle takip ediyoruz. Ülkemizi, İstanbul’umuzu temsil etmek hem yurt içinde hem de yurt dışında birlikte çalışıyoruz. İstanbul’un sanayisinin, ticaretinin büyümesi adına, tüm ekibiyle birlikte, buradaki kıymetli arkadaşlarımızla birlikte, her zaman mücadele etti ve son seçimlerde de büyük bir destekle Şekib Bey’i yine sizler göreve layık gördünüz. İş dünyasının kendisine duyduğu itibarı bir kez daha görmüş olduk. Tabii, İstanbul Ticaret Odamız sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi 700 bin üyesiyle ülkemizin her noktasında hizmet ediyor" diye konuştu.



"HER BİR EMEKÇİ KARDEŞİME SONSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"



Bakan Kurum, "Kişi başına düşen gayri safi hasılanın yüzde 30’u, vergi gelirlerinin yüzde 48’i, nüfusumuzun beşte birinin İstanbul’da yaşadığı düşünüldüğünde, gerçekten buradaki meclisimiz, üreticilerimiz ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına hepsi birbirinizden kıymetlisiniz. Bu manada ülkenin gelişmesi adına çok önemli adımlar attınız. Her zaman milletimizin yanında oldunuz. İstihdam oluşturarak, üreterek, katma değer sağlayarak, yeni tesisler açarak ve yine milletimizin zor gününde sizler vardınız. 85 milyon kardeşimiz vardı. Depremdeki yardım çalışmalarımız, işte yine evini yuvasını kaybeden kardeşlerimize yapacağınız yeni evlerin çalışması da bizim için, tüm milletimiz için son derece anlamlıydı. Tabii, bu noktada emekleriniz, ülkeye katmış olduğunuz değer için, gayretleriniz için, alın teriniz için sizlere ve firmalarımızda çalışan her bir emekçi kardeşime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli bir iş yapıyorsunuz ve bu anlayış, işte büyük ve güçlü Türkiye yolunda büyütecek. Yeni tesislerin açılmasını sağlayacak, gençlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Bu noktada sizler de bizim yol arkadaşlarımızsınız. 21 yıllık süreçte bizlerin yanında durdunuz. Biz de sanayicimiz için, ticaretimizin artması için sizlerle el ele çalışmaya gayret gösterdik" şeklinde konuştu.



"İTO, TÜRKLERİN SİMGESİ OLAN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜKTEN TARAFTIR"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "İstanbul Ticaret Odası, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 14 Mayıs seçimlerinde de taraftır. İTO, 1071’de başlayan, 1453 ile taçlanan, 1923 ile anlam kazanan Türkiye yürüyüşünün simgelediği değerlerden yana taraftır. İTO, Fatih’ten, Alparslan’a ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türklerin simgesi olan bağımsızlık ve özgürlükten, güçlü ve lider Türkiye’den yana taraftır. İTO, küresel bir güç olarak bölgesinde sivrilen, bu coğrafyada sürdürülen haksızlıklara ’dur’ diyen, mazlumların umudu Türkiye’den yana taraftır. İTO, yerli ve milli üretimden yana taraftır. İTO, istiklal ve istikbaline sahip çıkmanın yolunun ’istikbal göklerdedir’ anlayışından geçtiğini savunanlardan yana taraftır. İTO, Türk gençliğine gökleri ve uzayı hedef gösteren, onların girişimcilik ve yenilikçilik yönlerini ortaya çıkaran Teknofest’ten yana taraftır. İTO Kızılelma’lardan, Anka’lardan, Kaan’lardan, İHA’lardan, SİHA’lardan yana taraftır. İTO, içimizden çıkardığımız başkanlarımızdan birinin başında olduğu, yerli ve milli üretimin zirvesi Altay tankından yana taraftır. İTO, mavi vatanın sularında, ’seferden dönen Barbaros Hayreddin’in kadırgaları gibi süzülen’ amiral gemimiz TCG Anadolu’dan yana taraftır" dedi.



İSTANBUL’UN BÜTÜN TAKSİ DURAKLARINI YENİLİYORUZ



Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi’ndeki Taksicilerle buluşma programına taksi kullanarak gelen Bakan Kurum, taksicilerle sohbet etti. Kurum, "Taksi esnaflığı, emanet merkezli bir iştir. Sizler gibi; emin, sadık, güvenilir, insanını seven, milletini seven insanların yaptığı özel bir meslektir. 2023’ün İstanbul’unda maalesef dönem dönem gündeme gelen, sizlerin haklı şikâyetlerine rastlıyoruz. Maalesef taksici esnafımız zaman zaman, birileri tarafından kasıtlı bir şekilde üzülüyor. Siz onların kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Devlet olarak; özellikle de İçişleri, Ticaret, Ulaştırma ve Maliye Bakanlığımız eliyle; daima siz emekçi kardeşlerimiz için, taksici kardeşlerimiz için gayret ediyor, çaba harcıyor, mesai harcıyor, çalışıyoruz. Mahallenin bir ortağı olarak gördüğümüz taksicilerimizin yerlerini belediyelerimizle yaptığımız çalışmalarla her geçen gün daha da iyileştiriyoruz. Taksici esnafımız her türlü ihtiyacını gidersin istiyoruz. Bu anlayışla İstanbul’un bütün taksi duraklarını yeniliyoruz. Taksi plakalarına ilişkin de, bunu net söylüyorum ki sizler, aileleriniz rahat etsin, ihaleyle girip aldığınız bu hakkı, mevzuatta aldığınız gün itibariyle sonuna kadar koruyacağız. Buna ilişkin kanunu bir düzenleme hazırladık. Şoför esnafımızla da görüşüyoruz haklarınızı ilelebet koruyacağız ve bunu kanuni düzenlemeyle yapacağız. Taksi esnafımızın emeğini, alın terini hiçbir zaman o ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik, sizlerin destekleriyle de terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"BU OYUNLAR ONLARIN AKLI DEĞİL; FETÖ’NÜN, PKK’NIN AKLI"



Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine yönelik de konuşan Bakan Kurum, "Bugünkü manzaraya bakın Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sonuçta kendine güvenmiş, inanmış aday olmuş. Ona da inanan, güvenen var. Şurada seçime 2 gün kaldı. Kılıçdaroğlu ve avanesi kasetlerle geldiği genel başkanlık sürecinde hala kasetlerle, iftiralarla iş yapıyorlar. Çünkü bunları bir merkez yönetiyor. Görüyoruz ki seçime 2 gün kala çekiliyor. Niye? İşte o FETÖ’nün, PKK’nın her türlü oyunlarıyla, filmleriyle çekilmek zorunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim ülkemizi, vatanımızı, eli, maşası dışarıdakiler mi yönetecek? Bu oyunlar onların aklı değil, FETÖ’nün, PKK’nın aklı onlar oyunlarını oynamaya devam etsinler, biz milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.