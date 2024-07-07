Bakan Kurum Kahramanmaraş’ta: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut

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oplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Kurum, özetle şunları söyledi: “Depremi siyaset üstü görerek tüm sivil toplum örgütleri ve muhalif belediye ile süreci hep birlikte yönetmek istiyoruz. Depremi siyasi malzeme yapmayacağız. 6 Şubat depreminden bugüne başlattığımız konutların sayısı 276 bine ulaştı. Yerinde dönüşüm ile ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de gerçekleştiriyoruz. O günlerde buralarda hep birlikte mücadele ettik ve bir seferberlik ruhuyla adeta milli mücadeledeki o ruhu hep birlikte yeniden ortaya koyduk. Bu çok önemli bir duruştu. Alacağımız kararlarla birlikte inşallah hep birlikte yapılması gereken işleri Sayın Cumhurbaşkanımızın her afette gösterdiği, verdiği sözleri tutan anlayışla biz de bize düşen görevleri inşallah tek tek yerine getireceğiz.

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ETAP ETAP TESLİM

6 Şubat depreminde seferberlik şuuruyla çalışacağız. Teslimlerimiz etap etap devam edecek. Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek. 71 bin 568 konutun yapımı projelendirme çalışmalarıyla birlikte devam ediyor. Belirlediğimiz rezerv alanlar var. Burada esnafımızın ve STK’ların taleplerini de alarak ilerliyoruz. Burada fay hatları ile ilgili bir süreç var. Vatandaşımızın herhangi bir yerleşim yapamadığı alanlara ilişkin çalışma var. Bu çalışmalarda hocalarımız ayrıntılı incelemeler yaparak, örneklerin alınması gibi çalışmaları yapıyorlar.”