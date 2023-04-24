Bakan Kurum: İstanbul'un depreme hazır hale gelmesi bizim milli güvenlik meselemiz

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İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Önümüzde çok güzel bir fırsat var. Altyapımızı tamamladık, şimdi onu iyice güzelleştireceğiz. Altyapı olmadan bir ülke büyüyemez, gelişemez. Topyekûn kalkınma dediğimiz, 85 milyonumuz aynı haklara kavuşabildiği o yüzyılın adı bu olacak. Büyük Türkiye'nin ayak sesleri ile birlikte 85 milyon vatandaşımıza verdiğimiz vaatleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İş yaparken hata da yapabiliriz, bariz bilerek yapılan bir hata yoksa. Tüm bakanlıkların bir lideri var Cumhurbaşkanı, onun istişarede yürüyor işler. Siz 7 tane yöneticiyle iş götüremezsiniz. Bırakın ülke yönetmeyi bakkalı bile bu şekilde yönetmezsiniz. Yatırımcı güven ister, istikrar ister. 7 kişi ile ülke yöneteceğim diye talip oluyorsunuz ancak ülke için elinizde bir proje yok.

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Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlerde bu görevleri bırakacağız. Öyle bir nesil geliyor ki alıp bizden daha da yükseğe çıkaracaklar. Gençler öyle güzel sorular soruyorlar ki yani şaşırışınız. Kendine inanan güvenen bir nesil geliyor. Biz de onlara o geleceği sunmak için Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIR HALE GELMESİ BİZİM MİLLİ GÜVENLİK MESELEMİZ"

Milletimiz çok bilinçli, İstanbul'un sorunlarından en önemlileri ise deprem, kentsel dönüşüm ve ulaşım. İstanbul'un ve ülkemizin en önemli sorunu deprem. Nüfusun 5'te1'nin İstanbul'da olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'un kentsel dönüşümü en büyük problem. Depremle mücadeleyi verebilmeniz için çok büyük bir devlet olmanız lazım. İstanbul'un depreme hazır hale gelmesi bizim milli güvenlik meselemiz. İstanbul'un dönüşümüne ilişkin vatandaşımızın umudu var. Sadece 695 bini İstanbul'da olan 3.3 milyon konutun dönüşümüne imza atmışız.

"VATANDAŞIMIZIN AKLINI ÇELMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"

(İskenderun'da iptal edilen kentsel dönüşüm projesi) Biz 81 ilimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını seferberliğini yaydık. Tarihi kent meydanlarımızı da yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm süreci ile tarihi eserlerimiz de ortaya çıkıyor. Dönüşümlerimiz aynısı Hatay'da yapacağız, Kahramanmaraş'ta yapacağı. Maalesef bugün muhalefet kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz deyip vatandaşımızın aklını çelmek için onları yanlış yönlendirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Kartal'da bina çökmüştü. 21 vatandaşımız göçük altından kalmıştı. Şimdi orada bir dönüşüm yürütüyoruz. Kartal Sahil'de bir imar planı planladık. Bedava konut vereceğiz diyorlar yapamayacakları iş olduğu için atıyorlar bol keseden.

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"4 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN BİN 500 KONUT BİTİREMEYENLERDEN DEĞİLİZ"

Antakya ilçemizde dönüşüme karşı çıktılar. Milletimizin aklının çelinmesi uğruna her şeyi yaptılar. Bunu demek içinde gelmiyor ama keşke biz onu yapıp bitirip o projedeki insanlarımızın canını garanti altına alsaydık. Biz bunu her yerde yapmaya çalışıyoruz. Biz birileri gibi İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut yapacağım deyip 4 yıl geçmesine rağmen bin 500 konut bitiremeyenlerden değiliz.

Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak. İkinci önceliğimiz İstanbul'u Marmara depremine hazırlamak. Depremin hissedildiği illerde 113 bin konutun sözleşmesini yaptık. Bizim amacımız 319 bin konutu 1 yılda teslim etmek. Biz milletimize bugüne kadar ne söz verdiysek tuttuk, bundan sonra da tutacağız.

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(Yasal düzenleme olacak mı?) Bunu da çalışıyoruz. Müteahhitlerimizi sınıflandırdığımız gibi mühendislerimiz de mimarlarımız da sınıflandıracağız. İşe ilişkin yetkinliği olan mimarlarımız, mühendislerimiz projeleri çizecek, projelerde daha fazla mimarın daha fala mühendisin, jeofizik uzmanın çalışmasını sağlayacağız.

(Yeni dönemde bakanlık verilecek mi?) Ben bugün bu koltukta oturuyorum yarın milletvekili olurum 3-5 sene sonra hiç görevim olmayabilir. Ama ben görevim olduğu sürece ülkemizin geleceği uğruna çalışmak zorundayım, bu mücadeleyi sonuna kadar ortaya koymak zorundayız. Devletin devamlılığı esastır. Siz bir iradeyi ortaya koyarsınız, kişiler değişebilir önemli olan o bakış açısıdır. Şirket bakışı ile yönettiğimiz bakanlığımız üretmeye milletimize hizmet etmeye devam edecek.

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"2 BUÇUK AYDA 113 BİN KONUTU YAPIMINA FİİLEN BAŞLADI 11 İLDE"

Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgemiz. Ardından İstanbul'umuzun dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü bunla ilgili çok önemli müjdeleri milletimizle paylaştılar. Deprem bölgesinde 2 buçuk ayda 113 bin konutu yapımına fiilen başladı 11 ilde. Bizim hedefimiz bir yılda 319 bin konutumuzu vatandaşımıza teslim etmek. Bunların sözleşmelerini mayıs ayında başlatmayı düşünüyoruz. Bir kısmını rezerv alanda bir kısmını yerinde yapacağız. Etap Etap aynı anlayışa yapacağız.

İSTANBUL'DA kentsel dönüşüm

İSTANBUL'da 1.5 milyon riskli konut var. Bu riskli konutların dönüşümüne ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle iki müjdeyi paylaştılar. Şöyle bir perspektif koyduk. İstanbul'a bir kere ilave nüfus getirmeyeceğiz. İstanbul'un dönüşümünü tüm ülke, Marmara ile düşünmek zorundasınız. Uydu kentlere, bu konutlara ilave nüfus getirmeyeceğiz. Bu konutları onlara satmayacağız. 500 bini Avrupa yakasında 500 bini Anadolu yakasında belirlediğimiz rezerv alanlara inşa edeceğiz. 130 milyon metrekare yer lazım, o da var. 500 bini yerinde yapacağız, kalanları da rezerv alanda yapacağız.

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YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Yarısı bizden kampanyası ile 1 buçuk milyon lira maliyet görüyoruz ve diyoruz ki 1.5 milyon liralık maliyeti yarısını devletimiz karşılıyor. 750 bin lirasını da aynı TOKİ ile yaptığımız sosyal konutlarda olduğu gibi memur maaş artışına endeksli ki bu endeksi de biz vatandaşımıza olduğu gibi yansıtmadık daha az olacak şekilde yansıttık. Yani böylece 2+1 bir ev için vatandaşımız 5.625 liradan başlayan taksitle ev sahibi olacak. Bu inşaatları TOKİ yapacak. Vatandaşımıza diyoruz ki 26 Nisan ile 29 Mayıs tarihleri arasında gelin e-Devlet üzerinden bize başvurun ve yerinde dönüşümü biz yapalım.