Bakan Kurum: İskenderun'daki çalışma parmakla gösterilecek

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Asrın depreminde yer yer 80 santimetre kadar çökmelerin yaşandığı Hatay’daki İskenderun Sahili’nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle 28 Aralık 2024’te ‘İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi’ hayata geçirildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yürüttüğü proje kapsamında 3,5 kilometrelik sahil şeridinde, 304 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Sosyal donatı alanlarının inşa edileceği projede; doğal doku korunarak yeşil alanlar artırılacak, vatandaşların sahilden daha çok istifade etmesi sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından sahildeki çalışmalara ilişkin son durumu paylaşarak, “Bakmaya doyamayacağımız bir İskenderun. İskenderun Sahil Yenileme Projemiz tamamlandığında parmakla gösterilecek bir çalışma olacak ve halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak” ifadelerini kullandı.

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DUVAR YERİNE KOT YÜKSELTME YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sahilde vatandaşların talebi doğrultusunda bölgede taşkının önlemesi için yapılan tahkimat duvarının yerine kot yükseltme çalışması yürütülüyor. Bu sayede vatandaşların denizden daha fazla faydalanması sağlanacak. Yükseltme işlemiyle birlikte taşkın riskinin ortadan kaldırılacağı kıyı bandı boyunca, yürüyüş ve bisiklet yolları da inşa ediliyor.

PROJENİN YARISINDAN FAZLASINI YEŞİL ALANLAR OLUŞTURACAK

İskenderun Sahili’nde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terasının da yer alacağı da belirtildi. Proje alanının yüzde 50’sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Akdeniz bahçesi olarak tasarlanacak alanlarda nar, turunç ve limon ağaçları dikilecek. Proje kapsamında Atatürk Meydanı da yenilenecek.