Bakan Kurum, IPCC Başkanı Skea ile bir araya geldi

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Bakan Kurum, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de heyetler arası yapılan görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Sayın Jim Skea ile heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin iklim politikalarını anlattığımız toplantıda, sürdürdüğümüz çalışmalarımızı paylaştık; IPCC süreçlerine aktif katılarak etkinliğimizi artırma isteğimizi ve COP31 Başkanlığı sürecinde IPCC ile iş birliği içinde çalışma isteğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.