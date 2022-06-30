Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum selden etkilen Kastamonu'da incelemelerde bulundu

#Murat Kurum#Kastamonu#Akülü Bisiklet
Bakan Kurum selden etkilen Kastamonuda incelemelerde bulundu

Kastamonu’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devrekani Belediyesi ve İLBANK desteğiyle engelli bir gence akülü bisiklet hediye edildi. Akülü aracı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından teslim edilen Yaşar Emir Hüseyinoğlu, aracıyla ilk turunu da Bakan Kurum ile gerçekleştirdi. Bakan Murat Kurum daha sonra Kastamonu'da sele kapılarak hayatını kaybeden gencin hacda olan babasıyla telefon görüşmesi yaptı. 4 gündür arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum acılı aileye "Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim' diye düşünmeyin" dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin büyük tahribat oluşturduğu Kastamonu’da ziyaretlerde bulundu. Abana, Bozkurt, Devrekani, Küre ve İnebolu’nun ardından kent merkezine gelen Bakan Murat Kurum, Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüştü. Belediye Başkanı, kent merkezinde de etkili olan yağış nedeniyle Ilgaz İçme Suyu İsale Hattında meydana gelen büyük tahribat ile ilgili Bakan Kurum’a bilgi verdi. Görseller eşliğinde bakanlık yetkilileri ile birlikte Başkan Vidinlioğlu’ndan brifing alan Bakan Kurum, oluşan zararın bir an önce giderilmesi için üzerlerine düşen görevi en hızlı şekilde yapacaklarını belirtti.

AKÜLÜ BİSİKLET HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Murat Kurum tarafından talimat verilerek Devrekani Belediyesi tarafından koordine edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İLBANK desteğiyle alınan akülü bisiklet hak sahibine teslim edildi.

Kastamonu Belediyesi önünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde akülü aracını Bakan Kurum’dan teslim alan Yaşar Emir Hüseyinoğlu, aracına kavuşmasının mutluluğunu yaşarken aracıyla ilk turunu Bakan Murat Kurum ile yapmak istedi. Bakan Kurum engelli Yaşar Emir Hüseyinoğlu’nu kırmayarak birlikte tur attı. Kısa bir gezintinin ardından Bakan Murat Kurum, Yaşar Emir Hüseyinoğlu’na hız yapmamasını, dikkatli kullanmasını tavsiye etti. Yaşar Emir Hüseyinoğlu ise aracıyla hem annesini hem de çocukları gezdireceğini belirtti. Bakan Kurum ile Yaşar Emir Hüseyinoğlu geçen sohbet herkesi güldürdü.

Haberin Devamı

Sevinci yüzünden okunan engelli genç Emir Hüseyinoğlu yaptığı konuşmada, “Aracımla köyde bineceğim. Çarşıdan, marketten altığım öteberileri taşıyacağım. Arkada annemi gezdireceğim. Çocukları da gezdireceğim. Bakan Bey’e çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ”dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Ankarada kahreden haber Sağanak can aldı...Son dakika: Ankara'da kahreden haber! Sağanak can aldı...Haberi görüntüle

SELE KAPILAN 22 YAŞINDAKİ GENCİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyüne anne ve babasını hacca yolcu etmek için gelen Recep Bakırcı (22), yaşanan sel felaketinde, Uzunöz deresinin taşmasıyla gözlerden kayboldu. 4 gündür arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Burada dedesi Salih ve amcası Yaşar Bakırcı ile bir araya geldi, yapılan arama çalışmaları hakkında da aileye bilgi verdi. Bakan Kurum, Recep Bakırcı'nın hacda bulunan annesi Türkan ve babası İhsan Bakırcı'yı istemeleri durumunda Suudi Arabistan'dan Kastamonu'ya getirebileceklerini belirtti.

Haberin Devamı

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZ SİZİ SENEYE DE HACCA GÖNDERİR"

Babası İhsan Bakırcı ile telefonda görüşen Bakan Kurum, "AFAD'ımız tüm ekiplerimiz Recep kardeşimizi arıyor. Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. 'Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişmede gelelim' derseniz burada kaymakam beye vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Nasıl rahat edersiniz" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Kastamonu#Akülü Bisiklet

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly