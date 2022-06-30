Bakan Kurum selden etkilen Kastamonu'da incelemelerde bulundu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin büyük tahribat oluşturduğu Kastamonu’da ziyaretlerde bulundu. Abana, Bozkurt, Devrekani, Küre ve İnebolu’nun ardından kent merkezine gelen Bakan Murat Kurum, Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüştü. Belediye Başkanı, kent merkezinde de etkili olan yağış nedeniyle Ilgaz İçme Suyu İsale Hattında meydana gelen büyük tahribat ile ilgili Bakan Kurum’a bilgi verdi. Görseller eşliğinde bakanlık yetkilileri ile birlikte Başkan Vidinlioğlu’ndan brifing alan Bakan Kurum, oluşan zararın bir an önce giderilmesi için üzerlerine düşen görevi en hızlı şekilde yapacaklarını belirtti.

AKÜLÜ BİSİKLET HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Murat Kurum tarafından talimat verilerek Devrekani Belediyesi tarafından koordine edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İLBANK desteğiyle alınan akülü bisiklet hak sahibine teslim edildi.



Kastamonu Belediyesi önünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde akülü aracını Bakan Kurum’dan teslim alan Yaşar Emir Hüseyinoğlu, aracına kavuşmasının mutluluğunu yaşarken aracıyla ilk turunu Bakan Murat Kurum ile yapmak istedi. Bakan Kurum engelli Yaşar Emir Hüseyinoğlu’nu kırmayarak birlikte tur attı. Kısa bir gezintinin ardından Bakan Murat Kurum, Yaşar Emir Hüseyinoğlu’na hız yapmamasını, dikkatli kullanmasını tavsiye etti. Yaşar Emir Hüseyinoğlu ise aracıyla hem annesini hem de çocukları gezdireceğini belirtti. Bakan Kurum ile Yaşar Emir Hüseyinoğlu geçen sohbet herkesi güldürdü.

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Sevinci yüzünden okunan engelli genç Emir Hüseyinoğlu yaptığı konuşmada, “Aracımla köyde bineceğim. Çarşıdan, marketten altığım öteberileri taşıyacağım. Arkada annemi gezdireceğim. Çocukları da gezdireceğim. Bakan Bey’e çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ”dedi.

SELE KAPILAN 22 YAŞINDAKİ GENCİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyüne anne ve babasını hacca yolcu etmek için gelen Recep Bakırcı (22), yaşanan sel felaketinde, Uzunöz deresinin taşmasıyla gözlerden kayboldu. 4 gündür arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Burada dedesi Salih ve amcası Yaşar Bakırcı ile bir araya geldi, yapılan arama çalışmaları hakkında da aileye bilgi verdi. Bakan Kurum, Recep Bakırcı'nın hacda bulunan annesi Türkan ve babası İhsan Bakırcı'yı istemeleri durumunda Suudi Arabistan'dan Kastamonu'ya getirebileceklerini belirtti.

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"SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZ SİZİ SENEYE DE HACCA GÖNDERİR"



Babası İhsan Bakırcı ile telefonda görüşen Bakan Kurum, "AFAD'ımız tüm ekiplerimiz Recep kardeşimizi arıyor. Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. 'Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişmede gelelim' derseniz burada kaymakam beye vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Nasıl rahat edersiniz" dedi.