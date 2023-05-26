Bakan Kurum İbrahim Yattara, Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu ve Necip Uysal ile maç yaptı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Sultanbeyli'de vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, "Ben Sultanbeyli Belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sultanbeyli’miz için, teşkilatımızla birlikte gece gündüz çalışıyorlar, koşturuyorlar. Biz de Sultanbeyli’nin ne ihtiyacı varsa hep peşinde koştuk. Hep yapan tarafta olduk. Mülkiyet problemi oldu, gittik mülkiyet problemini çözdük. Tapu sorunları vardı, tapu sorunlarını çözdük. Vatandaşımız bizden imar planına ilişkin destek istedi, gittik imar planını yaptık. Ve bundan sonra da aynı anlayışla Sultanbeyli’mizi dirençli hale getireceğiz, depreme dayanıklı hale getireceğiz ve hep birlikte daha güzel bir Sultanbeyli için, daha yeşil bir Sultanbeyli için mücadelelimizi vermeye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışarak devam ettireceğiz. Evet, buraya bir sözümüz var biliyorsunuz. Turgut Reis Mahallemize bir mesire alanı millet bahçesi kazandırıyoruz. Evet seçimlerimize artık bir gün kaldı. Yarın akşam süre bitiyor. Ertesi gün sandığa gideceğiz. Herkes oyuna sahip çıkacak. Komşusuna, mahallesine sandığa sahip çıkacağız. Sandığa gidemeyen varsa, memleketinde olan varsa biz teşkilatımız, belediyemiz onları getireceğiz. Eğer imkânı yoksa ilçe başkanlığımıza müracaat edecek ve hep birlikte akşama kadar sandıkları boş bırakmayacağız. Ve inşallah Türkiye Yüzyılı’nı fethin 570. Yıldönümünde Sultan Fatih’in torunları olarak hep birlikte kutlayacağız" dedi.

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Bakan Kurum daha sonra Çekmeköy Doğa Park’ta İbrahim Yattara, Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu ve Necip Uysal’la beraber oyun konsolu ile maç yaptı. Kerem Aktürkoğlu ve Bakan Kurum, İbrahim Yattara ve Necip Uysala karşı kıyasıya rekabet etti. Kıran kırana geçen maçı vatandaşlarda büyük bir heyecan ile izledi. İlk yarı 2-1 sona ererken Cenk Tosun'un yerini ikinci yarıda Necip Uysal aldı. Maçı 3-2'lik skorla Bakan Kurum'un takımı kazandı. Maçın ardından Bakan Kurum ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.