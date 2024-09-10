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Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu’nu kabul etti

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#Murat Kurum#İBB#Ekrem İmamoğlu
Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu’nu kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 20:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. 

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#Murat Kurum#İBB#Ekrem İmamoğlu

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