×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum: Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız

Güncelleme Tarihi:

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#TOKİ
Bakan Kurum: Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 15:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız” dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde sağlam konutlar inşa ediliyor.

Pazarcık'tan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#TOKİ

BAKMADAN GEÇME!