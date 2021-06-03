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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 21:48 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum: 'Hedefimiz, Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu üzerinde seyahat edebilsin'

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz, Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu üzerinde seyahat edebilsin, gezebilsin." dedi.

Memleketi Konya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Kurum, Evliya Çelebi Parkı önünden Meram Son Durak mevkisine kadar pedal çevirdi.

Kurum, turun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da yoğun programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya'nın bisiklet yolları ve altyapısıyla adeta "başkent" konumunda olduğuna işaret eden Kurum, "Konya'da bisiklet köprüleri ve bisiklet tramvayı var. Bisiklet süren insanlara saygı, hoşgörü var. Hedefimiz, Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu üzerinde seyahat edebilsin, gezebilsin." ifadesini kullandı.

Bisiklet yolu master planı hazırladıklarını anımsatan Kurum, bu planla şehirlerin tarihi ve doğal güzelliklerinin birbirine bağlanacağını dile getirdi.

Kurum, 2023'e kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmayı hedeflediklerini belirterek yerel yönetimlerle bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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