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Bakan Kurum, Hatay'da evlerinin yapımı tamamlanan depremzede aileye misafir oldu

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#Murat Kurum#Hatay#Çakıcı Ailesi
Bakan Kurum, Hatayda evlerinin yapımı tamamlanan depremzede aileye misafir oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 18:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine misafir oldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Dikmece Mahallesi’nde inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu. 9 çocuk sahibi 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için Bakan Kurum’a teşekkür etti. Bakan Kurum, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün" dedi.

7 BİN 564 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde afet konutlarının inşasına 8 bin 300 kişilik ekiple devam ediyor. 495,2 hektarlık alanda şu ana kadar 14 bin 489 konutun inşası başlatıldı. Bugüne kadar 7 bin 564 konutun yapımı tamamlandı.

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#Murat Kurum#Hatay#Çakıcı Ailesi

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