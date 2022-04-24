Bakan Kurum gençlerle iftarda buluştu... Çevre ve Çocuk Şenliği’ne katıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Gençlerle İftar Programı’na katıldı.

Yer sofrasının kurulduğu alanın önemini, programa katılım sağlayan 5 bini aşkın gence hatırlatan Bakan Kurum şunları söyledi:

“Şu anda iftar sofralarınızı öyle bir yere serdiniz ki; bu mekân; Anadolu’nun dört bir yanından gelen 15’lilerin askere alındığı mekândır.

Bu mekân; bir Cuma günü; Hacı Bayram Veli Camii’nin minaresinden tevhit ve tekbirlerin yükseldiği mekândır.

Bu bahçe, vatanımızın dört bir yanından gelen temsilcilerle, hemen arkamızdaki Birinci Meclisimizde, Türkiye Cumhuriyetinin, son bağımsız Türk devletinin kurulduğu bahçedir.

Burası; 15 Temmuz destanının yazıldığı yerdir. O gece; hemen önümüzdeki Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün önünde; ilk şehitlerin verildiği noktadır.

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İşte siz! Anadolu’dan gelen binlerce gencimiz; İşte siz! Böyle kutlu bir mekânda, böyle şerefli bir yerde oruçlarınızı açıyorsunuz.”

“GELECEĞİN AKILLI KENTLERİNİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ”

Türk milletinin önemli bir hedefi olduğunu hatırlatan Bakan Murat Kurum, “780 bin kilometrekare vatan toprağını, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne sizler çıkaracaksınız. Çağ açıp çağ kapatan, tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe sizler taşıyacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu milletin prangalarını tırnaklarıyla paramparça ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Sizler, bu milletin ayaklarına yeni prangalar takmak isteyenlerle mücadeleden bir an bile geri durmayacaksınız.” dedi.

“Sizler bizden daha özgüvenli bir nesilsiniz. Sizler bugün; itibarlı, dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız.” diyen Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bizim el yordamıyla yaptıklarımızı sizler teknolojiyle, yapay zekâ ile yapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını; sizler İHA’larla, SİHA’larla yapacaksınız. Dünyayı hayran bırakacak geleceğin akıllı kentlerini, geleceğin şehirlerini sizler inşa edeceksiniz.

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Medeniyetimizin şehirlerini, çarşılarını, hanlarını, hamamlarını, camilerini, külliyelerini siz gençler ihya edeceksiniz. Bu cennet vatanın, taşını, toprağını, havasını, suyunu, çevresini, doğasını; hâsılı tüm servetini sizler muhafaza edeceksiniz.

Dünyadaki tüm haksızlıklara, zulümlere sesi, sizler yükselteceksiniz. Filistin davasını unutmayacaksınız! Afrika’yı kaderine terk etmeyeceksiniz! Sizler Cumhurbaşkanımızın mesajını dünyaya ileteceksiniz.”

Gençlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söz vermelerini isteyen Murat Kurum, şu soruları yöneltti:

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“Allah ömür ve imkân verirse, 2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğimize söz veriyor musunuz? 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs’ta Samsun’da açılan bayrağı en yükseğe çekmeye, söz veriyor musunuz?

Şehit Eren’i unutmayacağınıza, her daim “İyi ki varsın Eren” diyeceğinize söz veriyor musunuz? Şehit Aybüke Öğretmen’in yarım kalan vatan şarkısını sürdüreceğinize söz veriyor musunuz?

Ankara bu sözlere şahit olsun! Ramazan ayımız sizlere şahit olsun! Oruç sizlere şahit olsun! Hacı Bayram Veli Hazretleri sizlere şahit olsun! Şehitlerimiz, gazilerimiz, 15’li yiğitler sizlere şahit olsun!”

KAHOOT YARIŞMASINA KATILAN BAKAN KURUM, YARIŞMAYI KAZANAN GENÇLERE ÖDÜL VERDİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı konuşmanın ardından 5 bini aşkın gencin katıldığı Kahoot yarışmasına katıldı. Kendisine yakın oturan gençlerin yardım aldığı görülen Bakan Kurum, yarışmada derece elde eden 5 gence elektrikli scooter, başarıyla tamamlayan 100 gence de bisiklet hediye edeceğini açıkladı. Gençlerin heyecanla yarıştığı Kahoot’tan büyük keyif aldığı görüldü.



Ağırlıklı olarak eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi olarak kullanılan Kahoot, öğrenme tabanlı bir test oyunu. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş çoklu seçmeli sınav olan Kahoot’ta oyunlara bir web tarayıcısı ya da Kahoot uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor.

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ÇEVRE VE ÇOCUK ŞENLİĞİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde, tüm Türkiye ile birlikte eşzamanlı olarak Çevre ve Çocuk Şenliği etkinlikleri sabah saatlerinde başladı.

Açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de yapılarak Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümüne armağan edilen Başkent Millet Bahçesi, bu kez kapılarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için açtı.

Ankara'nın yeni cazibe merkezi Başkent Millet Bahçesinde binlerce çocukla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlediklerini belirterek, “Sevgili çocuklar, sevgili gençler! Hepiniz Millet Bahçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün egemenliğimizin 102’nci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız. Aynı zamanda da bakın bugün çiçeklerin açtığı, kuşlarının yuvalarına döndüğü baharımızı yaşıyoruz. O yüzden 23 Nisan Çocuk Bayramınızı ve baharınızı tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte birazdan sanatçımız Burcu ablamızı dinleyeceğiz ve akabinde de burada gençlerimiz ve çocuklarımız için etkinliklerimiz olacak. 81 ilde bütün millet bahçelerimizde, parklarımızda bu etkinliği sizler için düzenliyoruz.” diye konuştu.

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe çevre müfettişlerinin de katıldığını söyleyen Bakan Murat Kurum, “Çevremizi korumak için, doğamızı korumak için, sizlere daha güzel bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak için mücadele veriyoruz.” dedi.

Çocuklara çevre ile ilgili sorular soran Bakan Kurum, çöplerin geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğini söyleyen çocuklara şöyle seslendi:

“Evet, çöplerimizi ayrıştıracağız. Plastikleri, poşetleri etrafa atmayacağız. Geri dönüşüme göndereceğiz. Hep birlikte çevremizi, doğamızı koruyacağız. Biz bu yapmış olduğumuz uygulamalarla birlikte sizlere daha iyi bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak adına hep birlikte mücadele ediyoruz. Mücadelemizin en önemli aktörleri siz kıymetli gençlerimizsiniz. O yüzden yolumuza siz gençlerimize birlikte devam edeceğiz. Yarınlarımız, umudumuz, her şeyimiz sizlersiniz. Bütün mücadelemiz sizler için. O yüzden her birinizi tebrik ediyorum. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”

ATLI POLİSLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, MUSTANG KULLANDI

Çocuklarla birlikte şarkılar söyleyen ve bir süre şenlik alanında onlarla zaman geçiren Bakan Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi’nde görev yapan Atlı Polis ekibiyle sohbet etti, atları sevdi. Tüm gün etkinliklerde kendisine eşlik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve ailelerle birlikte Atlı Polislerin arasında hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum, gençlerle top oynadı.

Klasik Otomobilciler Kulübü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle sergilediği klasik otomobilleri inceleyen Bakan Kurum, Mustang marka klasik otomobilin direksiyonuna geçerek alanda kısa bir tur attı.

ÇOCUKLAR İÇİN BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Çevre ve Çocuk Şenliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk ve Çevre" temalı etkinlikte çocuklar için sihirbazlık gösterileri, palyaço gösterileri ve çocuk tiyatroları yapıldı.

Bayram havasına eşlik eden açık havanın tadını çocuklarıyla birlikte çıkaran anne ve babalar ise Çevik Kuvvet’e bağlı atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailelerin keyifli vakit geçirdiği Çevre ve Çocuk Şenliği etkinlikleri akşam saatlerine kadar devam etti. Şenliğe özel kurulan alanda çocuklar canlı langırt oynayarak, kukla şov izleyerek, tırmanma duvarına tırmanarak, kaydırak oyun alanlarında ve engelli parkurda zaman geçirerek bayramın coşkusunu yaşadılar.

ÇOCUKLARA DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 81 ilde düzenlediği “Çevre ve Çocuk Şenliği” ile kutlamalara katılacak yüz binlerce çocuğa sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

10 MİLYON KİŞİYE DOĞA VE ÇEVRE EĞİTİMİ

Türkiye genelinde eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 10 milyon vatandaşa çevre ve iklim değişikliği konularında eğitim vermeyi planlıyor. Bakanlık ayrıca özellikle gençlere ve çocuklara yönelik iklim dostu projelerle, kitap, dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çevre ve çocuk akademisi, mobil uygulama, sosyal medya çalışmaları ve etkinliklerle 84 milyon vatandaşın çevre ve doğa çalışmalarına katkı sunmasını sağlamayı amaçlıyor.







