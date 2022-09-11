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Bakan Kurum: En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

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#Murat Kurum#Sosyal Konut Projesi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı
Bakan Kurum: En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 18:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek" dedi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında, 'Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan, tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak' sözlerinden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı.

Yarım asra varan inşa, imar ve ihya tecrübesiyle TOKİ'miz yüzbinlerce ailemizi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturdu. Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı.

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#Murat Kurum#Sosyal Konut Projesi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı

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