Bakan Kurum, Emine Erdoğan'ı ziyaret edip 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili bilgi verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın tüm çevre projelerine her zaman destek olan, Sıfır Atık’ı himayelerine alarak projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’yi ziyaret ederek Sıfır Atık ve çevre çalışmalarımızla ilgili kendilerini bilgilendirdik" dedi.