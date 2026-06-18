Bakan Kurum, Emine Erdoğan ile çevre projeleri ve COP31 hazırlıklarını görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek çevre alanında yürütülen çalışmalar ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, ziyaret kapsamında başta Sıfır Atık olmak üzere Türkiye'nin çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiklerini belirtti.

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Kurum, ülkenin dört bir yanında sürdürülen çevre çalışmalarının yanı sıra, "Daha temiz, daha yeşil bir dünya" anlayışıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni projeleri ve COP31 hazırlıklarını da görüştüklerini ifade etti.

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Bakan Kurum, açıklamasında Emine Erdoğan'a çevre konusundaki hassasiyeti, destekleri ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, yapılan istişarelerin çevre alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağını kaydetti.