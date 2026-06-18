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Bakan Kurum, Emine Erdoğan ile çevre projeleri ve COP31 hazırlıklarını görüştü

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#Murat Kurum#Emine Erdoğan#COP31
Bakan Kurum, Emine Erdoğan ile çevre projeleri ve COP31 hazırlıklarını görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 18:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek Sıfır Atık başta olmak üzere çevre politikaları, yeni çevre projeleri ve COP31 hazırlıkları hakkında bilgi verdiklerini açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek çevre alanında yürütülen çalışmalar ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, Emine Erdoğan ile çevre projeleri ve COP31 hazırlıklarını görüştü

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, ziyaret kapsamında başta Sıfır Atık olmak üzere Türkiye'nin çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiklerini belirtti.

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Kurum, ülkenin dört bir yanında sürdürülen çevre çalışmalarının yanı sıra, "Daha temiz, daha yeşil bir dünya" anlayışıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni projeleri ve COP31 hazırlıklarını da görüştüklerini ifade etti.

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Bakan Kurum, Emine Erdoğan ile çevre projeleri ve COP31 hazırlıklarını görüştü

Bakan Kurum, açıklamasında Emine Erdoğan'a çevre konusundaki hassasiyeti, destekleri ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, yapılan istişarelerin çevre alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağını kaydetti.

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#Murat Kurum#Emine Erdoğan#COP31

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