Bakan Kurum: Düzce'de 181 yapımız ağır hasarlı, hepsini hızla yıkacağız

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı! Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."