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Bakan Kurum: Düzce'de 181 yapımız ağır hasarlı, hepsini hızla yıkacağız

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#Düzce#Deprem#Murat Kurum
Bakan Kurum: Düzcede 181 yapımız ağır hasarlı, hepsini hızla yıkacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 10:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce depreminin ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı" dedi.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı! Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

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#Düzce#Deprem#Murat Kurum

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