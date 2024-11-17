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Bakan Kurum duyurdu: Uzungöl'ün çevresindeki kaçak yapılar yıkılacak

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#Uzungöl#Bakan Kurum#Kaçak Yapı
Bakan Kurum duyurdu: Uzungölün çevresindeki kaçak yapılar yıkılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 14:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) yer alan Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binaları yıkıp, bölgenin yeşil alan vasfının korunmasını sağlayacak.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl için 'Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında, Türkiye'deki 19 ÖÇKB içinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde olan Uzungöl'ün, kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildi. Ahşap korkuluklar doğa dostu yöntemlerle yenilendi. Yine bölgenin sokak aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştirildi. Göl kenarında doğal yürüyüş yolları korundu. Projenin ikinci etabı kapsamında ise Uzungöl'ün etrafındaki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacak, yeşil alan olarak korunacak ve bölgeyle göl çevresi doğal yapısına kavuşacak.

BAKAN KURUM: YEŞİL ALANLARI ARTIRIYORUZ

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Uzungöl'den yeni görüntüler paylaştı. Kurum, Uzungöl'ün kenarındaki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirterek, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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#Uzungöl#Bakan Kurum#Kaçak Yapı

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