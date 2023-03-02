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Bakan Kurum duyurdu! Pazarcık ve Afşin'de ilk kazma vuruldu

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#Murat Kurum#Afşin#Pazarcık
Bakan Kurum duyurdu Pazarcık ve Afşinde ilk kazma vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 20:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki kazı çalışmalarını paylaşarak, "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" dedi. 

 

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#Murat Kurum#Afşin#Pazarcık

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