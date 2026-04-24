Bakan Kurum duyurdu: İstanbul’da şehit ailelerinin tamamı hak sahibi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında konuştu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk konutlarımızı 2027 yılının mart ayında teslim edeceğiz. Teslimlere deprem bölgesinden başlayacağız. Oradaki hassasiyetimiz devam ediyor. Yani hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik ama bir taraftan da orada evi olmayan, gerçekten bugün zor şartlarda yaşayan vatandaşımızı önceliklendirdik. Ve deprem bölgesinden başlayacağız. Ardından da diğer illerde devam edeceğiz. Ve söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza etmiş olacağız.

"YARIN 100 BİN KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK"

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kurallarımızı çekmeye başladık ve bugüne kadar 406 bin konutun kurasını çektik ve hak sahiplerini belirledik. Yarın 100 bin konut kurasını çekeceğiz. 1 milyon 100 bin kişi kura sonucunu merakla bekliyor.

"İSTANBUL’DA ŞEHİT AİLELERİNİN TAMAMI HAK SAHİBİ OLDU"

Şehit-gazi ailelerimiz hemen hemen her ilde onlara ayırdığımız kontenjanlar vardı ve birçok şehit-gazi ailemiz, başvuran şehit-gazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldular. Onlar sadece konut (kaçıncı kat, hangi daire) kurası çekecekler. İstanbul'da da buradan müjdeyi verelim; şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu.

İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz.

Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, şehir merkezlerinde olacak. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak.

DEPREM BÖLGESİNE 98 BİN SOSYAL KONUT AYRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Biz deprem bölgesine sosyal konutları önceliklendireceğiz ve oraya kontenjandan daha fazla sosyal konut yapacağız demiştik. İstiyoruz ki orada hiç kimse açta açıkta kalmasın. 98 bin sosyal konut yapıyoruz o bölgede. Yaklaşık 27 bin 800 - 28 bin vatandaş (konteynerda kalan vatandaş) sosyal konuttan hak sahibi oldu. Kiracıyken hak sahibi oldu. Evi yoktu, kiracıydı, evi yıkıldı, depremzede... Onlar da hak sahibi oldular. Dolayısıyla mayıs-haziran gibi orada artık konteynerlar yavaş yavaş konutlara geçmeye başlayacak. Konut kiraları deprem bölgesinde 7 bin liraya düştü.