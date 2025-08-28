×
Gündem Haberleri

Bakan Kurum duyurdu: Yeni yuvalarda ilk harcı döküyoruz

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 19:13

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İzmir Ödemiş'te orman yangınları sonrası yeniden inşa edilecek konutların temel atma törenine katılacak.

Sosyal medya hesabından törene ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir’de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİ İLÇEDE 281'İ KONUT 304 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilk etapta orman yangınlarında hasar gören; İzmir’in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Ödemiş’teki köy evleri yörenin ihtiyaçlarına göre 4 ayrı tipte yapılacak. Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi’nde ise 143 afet konutu inşa edilecek.

Yine orman yangınlarından etkilenen Bilecik’te de önümüzdeki günlerde Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşası başlayacak.

