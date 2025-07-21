Bakan Kurum depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Haberin Devamı

Evlerini teslim alan Güde ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti. Tüm vatandaşlar huzurla, güvenle oturana kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, “Hamdolsun, her geçen gün Malatya’mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı’nı gezdik. Çarşılarımızı etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek. Malatya merkeziyle ilçesiyle köyüyle beraber ayağa kalkacak” dedi. Bakan Kurum, ev ziyaretinden çıkarken mahallelerine halı saha yapılmasını isteyen çocuklara da bu konuda destek sözü verdi.