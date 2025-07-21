×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Malatya#Depremzede
Bakan Kurum depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Güde ailesinin evlerine konuk oldu.

Haberin Devamı

Evlerini teslim alan Güde ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti. Tüm vatandaşlar huzurla, güvenle oturana kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, “Hamdolsun, her geçen gün Malatya’mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı’nı gezdik. Çarşılarımızı etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek. Malatya merkeziyle ilçesiyle köyüyle beraber ayağa kalkacak” dedi. Bakan Kurum, ev ziyaretinden çıkarken mahallelerine halı saha yapılmasını isteyen çocuklara da bu konuda destek sözü verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Malatya#Depremzede

BAKMADAN GEÇME!