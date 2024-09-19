Bakan Kurum: Depreme dayanıklı, Avrupa’nın en güçlü adliye saraylarını inşa ediyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ankara'da inşa edeceği yeni Adalet Sarayı'nın temeli Bakan Murat Kurum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı törenle atıldı. Kullanım kolaylığı ve depreme dayanıklılık bakımından Avrupa’nın en güçlü adliye saraylarını inşa ettiklerine dikkat çeken Bakan Murat Kurum, “Yeni adalet sarayımız; Ankara’da dağınık vaziyetteki yargı binalarını aynı çatı altında birleştirecek; adalet hizmetinin hızını artıracak, yargı çalışanlarının iş yükünü azaltacaktır” diye konuştu.

“SIFIR ATIK UYUMLU AKILLI BİNA ÖZELLİKLERİYLE DONATILACAK”

Ankara Adalet Sarayı’nın çevreci ve sıfır atıklı uyumlu olacağına işaret eden Bakan Kurum şu bilgileri paylaştı: Adalet sarayını başkentimizin kalbinde inşa ediyoruz. 312 bin metrekarelik alanda yapılacak başsavcılık, hukuk, ceza ve icra binalarıyla; toplam 746 bin metrekarelik inşaat alanıyla, Türkiye'nin en geniş kapalı alanına sahip adliyesi burası olacak. Yine 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık açık ve kapalı otoparkı, yatay mimari anlayışıyla zemin artı 5 kat olarak tasarladığımız bu bina yüksek teknolojiyle, verimli enerji, yalıtımlı, iklim değişikliğine duyarlı sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle donatılacak. Yeni adalet sarayımızı 2027 yılının ilk yarısında tamamlayarak başkentimize, milletimize armağan edeceğiz.

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“SORUMLULUK SAHİBİ HERKESLE İSTİŞARE EDİYORUZ”

“Nasıl adalet camiamız, ‘hukukun üstünlüğü anlayışıyla’ hareket ediyorsa; biz de bakanlık olarak ‘şehirlerimizde yaşayan vatandaşımızın hukukunun, beklentilerinin, taleplerinin’ karşılanması hassasiyetiyle çalışıyoruz” diyen Bakan Kurum, Türkiye’nin geleceği için, hiçbir ayrım gözetmeden tüm kesimlerle görüşüp iş birliği içinde hareket ettiklerine dikkat çekti. Bakan Kurum, “Sorumluluk sahibi herkesle istişare ediyor, birlikte hareket ediyoruz. Spor camiamızdan sivil topluma, sanayicimizden sanatçılarımıza kadar herkesle fikir alışverişi yapıyoruz” dedi.

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“PARTİ AYIRT ETMEDEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili de konuşan Bakan Kurum şunları söyledi: Hangi partiden olursa olsun milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyor, birlikte çaba sarf ediyoruz. İstanbul’la görüşüyor, beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili atılması gereken adımları hatırlatıyor, bizim de sahada olduğumuzu ifade ediyoruz. İzmir’le görüşüyor; bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi’ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ankara’yla istişare ediyor; başkentimizin acil ve stratejik ihtiyaçlarına dair görüşlerimizi belirtiyor; bir Ankaralı olarak her konuda Ankara’nın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

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“MESELE MİLLETSE GERİSİ TEFERRUATTIR”

“Mesele millet olduğunda geriye kalan her şey teferruattır” diyen Bakan Kurum, bu noktada herkesi, sorumlu davranmaya davet etti. Bakan Kurum, “Biz istiyoruz ki, milletimize hizmet en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaşsın. Bahaneler ve mazeretler değil projeler ve yatırımlar konuşulsun. Biz istiyoruz ki, herkes bulunduğu görevin hakkını versin; yeri geldiğinde ulusal çıkarlar için ulusal iş birliklerine imza atılsın” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde geçen hafta 100 bininci konutun anahtar tesliminin yapıldığını hatırlatan Bakan Kurum, teslim süreçlerinin 11 ilde hızla devam edeceğini kaydetti.

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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ADALET SARAYI

Ankara Adalet Sarayı Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Yatay mimari ile inşa edilecek proje, hukuk, başsavcılık, ceza ve icra olarak 4 ana bloktan oluşuyor. 588 duruşma salonu, 810 hakim odası, 756 mahkeme kalemi odası, 572 Cumhuriyet savcısı odası, bin 968 araçlık açık ve 2 bin 212 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Çatıya kurulacak bin 335 güneş paneliyle binalar kendi enerjisini kendileri üretecek. B sınıfı enerji kimliği sertifikasına sahip olacak binaların çatısı titanyum çinko kaplama dış cephesi ise alüminyum giydirme cam ve doğal taş kaplama olacak. Proje 2027 yılında tamamlanacak.