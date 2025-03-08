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Bakan Kurum, depremde ailesini kaybeden Ömer Gürbüz'ü ziyaret etti

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#Murat Kurum#Malatya#Ömer Gürbüz
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 23:26

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da depremzede 20 yaşındaki Ömer Gürbüz'ün taşındığı TOKİ konutuna misafir oldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını ziyaret etti. Bakan Kurum, depremde babası Alper Gürbüz, kardeşleri 15 yaşındaki Kadir, 12 yaşındaki Muhammed ve 8 yaşındaki Yasin'i kaybeden Ömer Gürbüz'ün evine konuk oldu. Kendisi de depremde bir bacağını ve bir kolunu kaybeden Ömer, ailesinin hayatta kalan tek ferdi olan annesiyle birlikte TOKİ konutlarında yeniden hayata tutunmaya çalıştığını anlattı. Bir süre önce işe girdiğini belirten depremzede genç, Bakan Kurum'u görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

'HEP BİRLİKTE O ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ'

Depremzede genç ile sohbet eden Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın size geçmiş olsun dilekleri var. Biz ilk gün de buradaydık son güne kadar da bütün ekibimizle burada olacağız. Sizlere sözümüzü tutmak için gece- gündüz çalışacağız. Hep birlikte üstesinden geleceğiz, hep birlikte o zor günleri atlatacağız. İnşallah umut dolu geleceğe güvenle bakacağımız günlerin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Zor bir süreç Allah sabır versin, geride kalanlara uzun ömürler versin. Hep beraber Malatya'mız, 11 ilimiz için mücadele edeceğiz. Sizlerle birlikte el ele üstesinden geleceğiz" dedi.

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Bakan Kurum, ev ziyaretinden ayrılırken site bahçesindeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Görme engelli bir vatandaşın taleplerini dinleyen Bakan Kurum, kentin yeniden inşa sürecinde engelli dostu altyapı hizmetlerinin de sunulacağının altını çizdi.

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#Murat Kurum#Malatya#Ömer Gürbüz

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