Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki çalışmalarımız tam gaz devam ediyor

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Bakan Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız.

11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor.

Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam!