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Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki çalışmalarımız tam gaz devam ediyor

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#Murat Kurum#Çevre Bakanlığı#Deprem Bölgesi
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki çalışmalarımız tam gaz devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 10:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesindeki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

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Bakan Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız.

11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor.

Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam!

 

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#Murat Kurum#Çevre Bakanlığı#Deprem Bölgesi

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