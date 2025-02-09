Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki çalışmalarımız tam gaz devam ediyor

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Bakan Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız.
11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor.
Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam!
Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 9, 2025
🚧 11 ilimizde 174 ayrı alanda
🏗️ 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor.
Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam!#AsrınBirlikteliği pic.twitter.com/hTy4joJBXV