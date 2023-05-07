Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık

Haberin Devamı

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asrın felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık. 58 bin 629 konutun temellerini attık. 1 yılda 319 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Konutlarımız hızla yükseliyor" dedi.