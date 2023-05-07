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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#TOKİ
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 13:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 58 bin 629 konutun temellerinin atıldığını açıkladı.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asrın felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık. 58 bin 629 konutun temellerini attık. 1 yılda 319 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Konutlarımız hızla yükseliyor" dedi.

 

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#TOKİ

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