Bakan Kurum, depozito uygulamasının detaylarını açıkladı

Haberin Devamı

Kurum, Kızılcahamam'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Kızılcahamam Millet Bahçesi'ni gezen Kurum, burada devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, fidan dikti. Daha sonra Kızılcahamam Belediyesini ziyaret eden Kurum, ardından AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Aynı binadaki MHP İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunan Kurum, daha sonra Öğretmenevi'ne geçerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve emekli öğretmenlerle görüştü, ilçede yapımı devam eden okullarla ilgili bilgi aldı.



Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kentsel dönüşüm alanına gelerek, meydan ve konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kızılcahamam Kaymakamlığını da ziyaret eden Bakan Kurum, inşaatı süren Kasaplar Çarşısı'nda çalışmaları inceledi. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde görüp, tespit etmek ve yapılan projeleri incelemek üzere geldiklerini söyledi. Başkentte yaptıkları çevre ve şehircilik projelerini hatırlatan Kurum, şehirleri, ilçeleri 2023 yılına hazırlamak için dönüşüm çalışmalarını kararlı şekilde sürdürdüklerini anlattı. Başkentin "yutak alanı" Kızılcahamam'da da birçok proje yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, yapılan 40 bin metrekarelik Millet Bahçesi'ne ilişkin bilgi verdi.



Kasaplar Çarşısı'nda meydana gelen yangını anımsatan Kurum, "O gün vatandaşlarımıza, tüm Türkiye'ye bir söz vermiştik. Geldik ve burada vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir kentsel dönüşüm projesini hızlıca yürütecek ve yeni Kasaplar Çarşısı'nı Kızılcahamam'ın, Ankara'nın mimarisine, ruhuna, kültürüne uygun bir şekilde yapacağımızı ve hızlı şekilde bu süreci tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda, onlara taşınma, kira yardımı vermek suretiyle hiçbir şekilde onları mağdur etmeden, onlarla birlikte bu süreci yürütüyoruz." diye konuştu.



Yaklaşık 30 milyon lira yapım bedeli olan çarşının kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını, mayıs ayında inşaatın tamamını bitirmek istediklerini aktaran Kurum, 59 yeni dükkan inşa edildiğini ve zemin iyileştirme ile fore kazık çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bakan Kurum, ilçede 3 etap halinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını da mayıs ayında bitireceklerini açıkladı.



"640 TON KATI ATIK TOPLAYARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDIK"



Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam'ın pilot Sıfır Atık ilçesi olduğunu hatırlattı.



İlçedeki atık getirme merkezinin inşasını tamamladıkları bilgisini veren Kurum, şöyle konuştu:



"Burada artık atıklarımızı kaynağında ayrıştırıyoruz. Bu çerçevede örnek bir duruşu tüm Türkiye'ye hemşehrilerimiz sergileyecekler. Kızılcahamam bu noktada örnek bir ilçe olacak. İnşallah 25 ilçemizde, tüm Türkiye'mizde bu uygulamayı yaygınlaştırmış olacağız. Hemen hemen şehrimizin her yerine ayrıştırma konteynerlerimiz konuldu. 14 tane yeni mobil atık getirme merkezimiz şehrimize dağıtıldı. Kurulduğu günden bu yana da 640 ton katı atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık ve aslında Kızılcahamam'ımızın, Ankara'mızın ormanlarının çoğalmasını da bu sayede sağlamış olduk."



İlçedeki sokak sağlıklaştırma, ilave sondaj ve okullarla ilgili çalışmaları da aktaran Kurum, Kızılcahamam'ı bir cazibe merkezi haline getireceklerini vurguladı. Kurum, Ankara ve tüm Türkiye'deki il ve ilçeleri kalkındıracak çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerek, "Vatandaşımıza ne söz verdiysek en az o sözleri tutmak suretiyle projelerimizi geliştiriyoruz ve geliştirmeye de devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



DEPOZİTO UYGULAMASI



Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kurum, depozito uygulamasına ilişkin soruya, "Sıfır Atık projemiz çatısı altında depozito uygulamasını da inşallah 2022 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya geçireceğiz. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 2022 haziran ayında da vatandaşlarımız artık bu geri dönüştürebileceğimiz cam, metal ve pet, plastik atıkları depozito sistemi çerçevesinde, bizim iade noktalarımıza götürecekler ve orada depozito ücretlerini almak suretiyle üretime, istihdama, geri dönüşme katkı sağlayacaklar." yanıtını verdi.



Sıfır Atık Projesi'ne başladıklarında geri dönüşüm oranının yüzde 13,4 olduğunu ve şu an yüzde 22,4'e yükseldiğini dile getiren Kurum, "Atıkların dönüşümü çerçevesinde yapılan her proje 15 ila 40 arasında yeni istihdam yaratıyor ve bu anlayışla tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştıracağız ve depozito uygulamasına da 2022 ocak ayı ile başlayıp haziran ayında da fiilen uygulamaya geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, tüm dünyanın, ülkenin ve şehirlerin iklim değişikliğinden çok fazla etkilendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"İklim değişikliğiyle topyekun mücadele etmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Yeşil Kalkınma sürecini en iyi, en verimli şekilde sürdürmek zorundayız. Bu anlayışla bu uygulamaları yaygınlaştıracağız. Bu bir çevre meselesi değil, bir kalkınma meselesi, aslında milli güvenlik meselesi. Biz de Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'dan tüm Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz, atıklarımızı ayrıştıralım, geri dönüştürülebilecek atıklarımızı geri dönüşüme gönderelim, israf etmeyelim. Bu çerçevede kullandığımız ürünlerimizi ihtiyacı olanlara, geri dönüşüme götürmek suretiyle hem istihdama hem ekonomimize katkı sağlayalım. İnşallah bu seferberliği başta kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız olmak üzere tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız."