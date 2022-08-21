Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma günü İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı’nda, 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinde tamamlanan ilk etabın teslim törenine katıldı. Buradaki konuşmasında eylül ayına işaret eden Erdoğan, “Konut, Kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem de depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

300 BİN BİNAYI DÖNÜŞTÜRDÜK

“Geçmişte yaşadığımız acıları ve önümüzdeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alarak İstanbul’u kentsel dönüşüm projelerimizin merkezi olarak ilan ettik. Bugüne kadar İstanbul’da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Güngören, Tozkoparan, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde çalışmalar hızla sürüyor. Kirazlıtepe’de 5 bin konutluk dönüşüm gerçekleşiyor. Kartal, Beyoğlu, Beykoz, Silivri, Çatalca, Fatih gibi 9 ilçenin tamamında projeleri tamamlamak için 10 binlerce işçi ve mühendisimiz arı gibi çalışıyor.

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DENGESİZ YÜKSELİŞİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Bizim ideallerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. Onlar yapmaya değil yıkmaya geleceklerini söylüyorlar. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın büyüklüğü yapılan işin çapını ortaya koyuyor. Bunlar Türkiye için başlı başına bir devrimdir. Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut, hem kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem de depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız.”

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SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN ÖNEMLİ TARİH

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

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