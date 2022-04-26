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Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız

#Murat Kurum#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Millet
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı yeniden başkan yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacaklarını belirtti ve "Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez" ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programları çerçevesinde Elazığ’a geldi. temaslarda bulunan Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, “Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık eden tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine 'harekete geçin' diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Tarihin seyrini, her zaman olduğu gibi yine kendini bilmez üç beşi değil, çok çalışanlar, üretenler değiştirecek. Eyvallah çok çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden başkan yapacağız” dedi.

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#Murat Kurum#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Millet

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