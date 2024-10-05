×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum çocuklarla futbol oynadı

Güncelleme Tarihi:

#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Futbol
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 10:35

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde halı saha sözünü yerine getirdiği çocuklarla futbol oynadı.

Haberin Devamı

Bakan Kurum, daha önceki Adıyaman ziyaretinde kendisinden futbol sahası talep eden çocukların isteğini yerine getirdi. Emlak Konut tarafından yaptırılan halı saha, çocukların kullanımına açıldı. Bakan Kurum, dün yaptığı Adıyaman ziyaretinde halı sahaya giderek çocuklarla futbol oynadı. Maça; Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı. Bakan Kurum, 2-2 tamamlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğimizde, bir ziyaretimizde çocuklarımız bizden halı saha talep etmişlerdi. Biz de Adıyaman'ın çocukları için böyle güzel bir halı sahayı çocuklarımıza kazandırdık. Onların gülen yüzünü gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Onların mutlulukları bizim için her şeyden öte. Tüm deprem bölgesinin çocuklarının yüzü gülene kadar bizler deprem bölgesinde olacağız" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Kurum çocuklarla futbol oynadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Futbol

BAKMADAN GEÇME!