Bakan Kurum: Cedit’te 1105 bağımsız bölümü 2023’te teslim edeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli programına, Gebze Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek alanda inceleme yaparak başladı. Bakan Kurum, Kocaeli’ndeki projeleri istişare etmek için bir araya geldiklerini, hem projeleri yerinde göreceklerini hem de vatandaşlarla istişare edeceklerini belirtti.

Dilovası'na kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nin taşınmasına dair süreci takip ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, 393 bin metrekare alanı kapsayan Gebze Millet Bahçesi'nin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirerek vatandaşların hizmetine açmayı istediklerini ifade etti.

Bakan Murat Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde, ‘81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi’ hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kocaeli'mizde de toplam 12 millet bahçemiz var. Bir kısmı inşa aşamasında, bir kısmı proje aşamasında. Kocaeli’mize toplam 8 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Bu da Kocaeli gibi üreten bir sanayi şehrimizde, vatandaşlarımızın sosyalleşme, birlik ve beraberliklerini gösterme adına çok önemli. Bu nedenle yeşil alan miktarını artırıyor ve şehirde vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar yapıyoruz. Malumunuz aynı zamanda Kocaeli'miz bir deprem bölgesi. Hâlâ 1999'da yaşadığımız depremin acıları içimizde. Bu alanlar, aynı zamanda bir toplanma alanı vazifesi görecek. Allah göstermesin, bir deprem anında -ki altyapısı da bu millet bahçesinde de buna göre hazırlanıyor- geçici toplanma alanlarında, vatandaşlarımızın barınma, gıda, sağlık ve tedavi ihtiyaçlarını burada karşılayabileceğimiz bir alan. Bu anlamda da çok kıymetli. Bir taraftan şehirdeki yeşil alanların sayısını, miktarını artırıyoruz, diğer yandan deprem dönüşümü çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Amacımız, bütün kurumlarla birlikte büyük ve güçlü Kocaeli için mücadele etmektir. Türkiye'nin yükselen değeri, üreten değeri, alın terinin şehri Kocaeli'ye her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

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Bakan Murat Kurum, isminin bulunduğu künyeyi anı kütüğüne çaktı, ardından fidan dikerek can suyu verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de anı kütüğüne künyelerini çaktılar.

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BAKAN KURUM, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yer alan riskli yapılarda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Bakan Kurum, daha sonra Körfez Derince TOKİ Konut Projesi alanında incelemelerde bulundu.

CEDİT MAHALLESİ’NDEKİ SON BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erenler Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’nda yer alan son binanın yıkım çalışmasını izleyen Bakan Murat Kurum, vatandaşların taleplerini almak üzere Cedit Mahallesi’ne geldiklerini belirterek, “99 depremi hâlâ hafızalarımızda. O günden bugüne baktığınızda Tüm Türkiye'de gerek sosyal konutlar gerekse kentsel dönüşüm konutları ile birlikte 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık ki bu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir rakam. Bu çerçevede de 81 ilimizde hem kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz hem de sosyal konut projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Kocaeli’mize de Büyükşehir Belediyemizle ilçe belediyelerimiz de bir uyum halinde hemen hemen her ilçemize bir dönüşüm projesi yürütüyoruz.” dedi.

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“534 REZERV KONUTUMUZUN SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ”

“Barbaros Mahallesi’nde, yangın sebebiyle mahallenin risk altında olduğu bir süreci yaşamıştık” hatırlatmasında bulunan Bakan Kurum, mahalleli vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve taleplerini dinlediklerini, akabinde de onlar için yapacakları rezerv konutların alanını incelediklerini belirterek şunları söyledi:

“Rezerv konuklarımızı Kocaeli Körfez Derince bölgesinde yapacağız. Hem Kocaali’ye hem Derince ‘ye yakışacak. Gerçekten deprem riskini bertaraf edecek rezerv konutlarımızın, 534 rezerv konutumuzun da sürecini başlatıyoruz. İnşallah Haziran ayında da burada konutlarımızın temelini atmak suretiyle bir buçuk iki yıl içerisinde tamamlayacağız ve Barbaros Mahallemizin bu riskli alandaki konutlarını rezerv alana taşıyacağız. Barbaros Mahallesi'nde 6,4 hektarlık alanın dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız.”

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“KİRA YARDIMLARINI 3 + 1 DAİRELER İÇİN BİN 300 LİRAYA ÇIKARDIK”

Son bina yıkımının gerçekleştirildiği noktayı işaret eden Bakan Kurum, “Şu an bulunduğumuz yer yıllardır kentsel dönüşümle ilgili başlamış, hayal edilmiş ancak bir türlü netice alınamamış Cedid Mahallemiz ve burada, arkamızda gördüğünüz gibi 500 riskli yapı vardı. 500 yapının 499 tanesi yıkıldı. Bugün de temsili olarak bir yapının yıkımını gerçekleştirdik.” dedi.

Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Cedit’te, Kocaeli’mizde, İzmit merkezimizde gerçekten önemli bir dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Bin 105 bağımsız bölümden oluşan ve bittiği zaman bölgemize, İzmit’e değer katacak bir projeyi, bu yıl içerisinde temellerini hızlı bir şekilde atıp 2023 yılında da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın tamamına taşıma ve kira yardımı yapıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da bu müjdeyi vermiş olalım! Kira yardımı ile ilgili burada vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine kira yardımlarını 3 + 1 daireler için bin 300 liraya çıkardık.

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İnşallah bitirdiği zamanda hem bölgesine hem İzmit’e yakışacak konutlarımızı büyükşehir belediyemiz ile birlikte bu süreci yürütüyoruz. Aslında tüm süreçte vatandaşlarımız ile istişare hâlindeyiz. İnşallah etap etap yürütüyor olacağız. Tabii burası bizim için bugün bir yıkım gibi gözükse de vatandaşlarımız için aslında hayatlarının ilk günü diyebileceğimiz yeni hayatlarını ilk günü diyebileceğimiz bir tören. Cedit’in mana ve açıklamasına baktığınızda ‘yeni’ olarak gözüküyor. Aslında Yeni Cedit’in temellerinin başlangıcını burada hep birlikte muhtarımıza vatandaşımız da birlikte yapıyoruz. Ve inşallah en kısa zamanda onlara diğer afet bölgelerinde diğer sosyal konutlarda olduğu gibi hızlı bir şekilde konutlarımızı yapıp teslim ediyor olacağız.”

Bakan Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Vatandaşlarımıza bu noktada sözlerimiz var ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de hemen hemen her alanda Kocaeli’mize hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Kararlıyız ve gerek depremle mücadele gerek kentsel dönüşümle mücadele noktasında da her ilçemizde bu projelerimizi yürüterek, Kocaeli’mizi depreme hazır hâle getirecek adımlarımızı inşallah atıyor olacağız. Ben şimdiden Cedit Konutlarımız Kocaeli’mize, İzmit’imize, mahallemize hayırlı olsun diyorum.”