Bakan Kurum: Bu millet İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'bahar' görmedi

Haberin Devamı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kâğıthane’de Kentsel Dönüşüm Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kâğıthane’de Gültepe, Çeliktepe, Mehmet Akif Mahalleleri için planlanan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin detaylar da paylaşan Bakan Kurum, toplantı sonrası Kâğıthane Gültepe Polis Merkezi ziyaret etti. Kurum bölgede esnaf ziyaretinde de bulundu.

“HER ŞEYİ GÖRDÜK AMA HİZMET GÖREMEDİK"

Seçim gündemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Kurum, "CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde 'martın sonu bahar olacak' diyordu. Ne hikmetse o baharı ne İstanbul’da, ne Ankara’da, ne de İzmir’de göremedik. Tam 4 yıl oldu, bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsler, kardan kapanan yollar, bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Kılıçdaroğlu şimdi de kalkmış; 'yine baharlar gelecek' diyor. Sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki şimdi de sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim? Biz kararlıyız. Cennet vatanımızı, bunların yalancı baharına, yalan rüzgârlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz. Bu seçimde siyasi partiler değil, zihniyetler yarışacak. Bu seçim, ‘İstanbul Finans Merkezi ile bağımsızlığımızı güçlendireceğiz’ diyenlerle ‘Londra’daki tefecilerden borç alacağız’ diyenlerin seçimidir. Bu seçim, ‘Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin’ diyenlerle ‘Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım’ diyenlerin seçimidir. Bu seçim, ‘SİHA’lar, TOGG, TCG Anadolu’ diyenlerle ‘SİHA’lar yerli değil, TOGG milli değil, TCG Anadolu gemisi de neymiş’ diyenlerin seçimidir” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

“HAK SAHİBİ BİR VATANDAŞIMIZ E-DEVLET ÜZERİNDEN KAMPANYAMIZA BAŞVURACAK”

‘Yarısı Bizden’ kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan kurum, kampanyayla ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Ben özellikle yuva kuran, yuva yapan annelerimize, hanım kardeşlerimize kampanyamızın nasıl işleyeceğini anlatmak isterim. Öncelikle ifade edelim. İnşa etmeyi planladığımız daireler; 2+1 100 metrekare, 3+1 120 metrekare olacak. İstanbul’un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, güvenli yapılar olacaklar. Hak sahibi bir vatandaşımız e-devlet üzerinden kampanyamıza başvuracak. Bakanlığımızın personelleri ön inceleme için binaya gelecekler. Ve vatandaşımıza şunu teklif edeceğiz: Ya rezerv alanda inşa ettiğimiz konutlardan ev alın ya da eviniz yapılana kadar sizlere 5.250 TL kira desteği verelim. Dönüşüm sonrası vatandaşımız bir ücret ödeyecekse onun yarısını biz karşılayacağız! Buradaki ödeme güncellemesi ise ÜFE, TÜFE ve memur maaş artış oranından en az olanı referans alınarak yapılacak. Şu anda 2+1 dairenin başlangıç taksiti 5 bin 625 lira, 3+1 dairenin başlangıç taksiti ise 6 bin 750 lira olacak. Konutlarımızı en geç iki yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahiplerini noter huzurundaki kurayla belirleyeceğiz.”

Haberin Devamı

"1,5 MİLYON KONUTUN 300 BİNİ ACİL OLARAK DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”

Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

“Hedefimiz; ilk etapta; 1. yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmek. 5 yıl içinde ise 1,5 milyon konutu bitirerek İstanbul’da dönüşümü tamamlamak. Bunu da birlikte başaracağız. Bugün İstanbul’a baktığınızda 220 bin binada tam 1,5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Bunun da 300 bini acil olarak dönüşmeli. İşte Gültepe, Çeliktepe ve Mehmet Akif’te de acil dönüşmesi gereken pek çok bina var. Peki, bu dönüşümü kimlerle yapacağız? Burada kadın kollarımız var. Annelerimiz, ablalarımız var. Ben yavrularını en çok düşünenlerin anneler olduğunu biliyorum. Açık söylüyorum. Biz kentsel dönüşümü annelerimizle birlikte yapacağız. İnşallah Çeliktepe’yi, Kağıthane’yi, İstanbul’u annelerimizle, kız kardeşlerimizle, ablalarımızla dönüştüreceğiz.”

Haberin Devamı