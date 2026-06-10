×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum, Bonn’da COP31 diplomasisini sürdürdü

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Bonn İklim Değişikliği Konferansı#Almanya
Bakan Kurum, Bonn’da COP31 diplomasisini sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 21:08

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Almanya’daki diplomatik temaslarına devam etti. Bakan Kurum, COP31 sürecine ilişkin, G77 ve Çin Müzakere Grubu başta olmak üzere 100’den fazla ülkenin temsil edildiği gruplarla ve BM büroları ile gerçekleştirilen toplantılara başkanlık etti.

Haberin Devamı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya programının üçüncü ve son gününde COP31 diplomasisini sürdürdü. Bakan Kurum ilk olarak 137 ülkenin temsil edildiği G77 ve Çin Müzakere Grubu ile toplantı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, “137 ülkenin katılımıyla G77 ve Çin Müzakere Grubu ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısında COP31 Eylem Gündemi’ne ilişkin vizyonumuzu, önceliklerimizi ve küresel hedeflerimizi ele aldık. Ortak iklim gündemimize ilişkin beklentileri ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmeleri karşılıklı olarak paylaşarak verimli bir istişare gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Bonn’da COP31 diplomasisini sürdürdü

Haberin Devamı

BM MARJINDA TOPLANTILAR DÜZENLENDİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bakan Kurum daha sonra Cartagena Diyaloğu, Gelişmekte olan Fikirdaş Ülkeler Grubu, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin (BASIC) Müzakere Grubu ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Bakan Kurum, COP31 Başkanı ve bir sonraki Büro Başkanı olarak; İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP), Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum son toplantısını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Gözlemci Kuruluşları ile gerçekleştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Bonn İklim Değişikliği Konferansı#Almanya

BAKMADAN GEÇME!