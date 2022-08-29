Bakan Kurum: Bizim liderimiz; güçlü, onurlu ve büyük Türkiye’nin mimarıdır

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni için Afyonkarahisar’a geldi. Bakan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, “Afyonkarahisar demek İstiklal Harbinin karargâhı demektir, kurtuluşun müjdesi demektir, istikbalimizin kilit şehri demektir! Afyonkarahisar demek; bir milletin direnişi, şaha kalkması demek, yeniden dirilişi demektir! Ne mutlu bizlere ki Afyonkarahisar’ın hizmetkârıyız, sizlerin hizmetkârıyız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü anımsatarak, “Afyon’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yine omuz omuzayız, biriz, beraberiz, bir aradayız.”dedi.

“AFYONKARAHİSARIMIZDA 4 MİLYAR LİRA OLAN 222 ESERİMİZİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK”

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Toplam yatırım bedeli 4 milyar lira olan 222 eseri Afyonkarahisarlılara kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler; ülkemiz için, milletimiz için, yavrularımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşte bugün Bakanlığımızla, TOKİ’mizle, İller Bankamızla, milletimize armağan ettiğimiz 1.2 milyar liralık 58 eserimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Bu hizmetleri yapmak, bu dev eserleri milletimize kazandırmak aşk ister, muhabbet ister, inanmışlık ister, liyakatli kadro ister, en önemlisi de güçlü ve büyük bir lider ister! Bu büyük lider; büyük Türkiye’nin mimarı, mazlumların hamisi, milletin adamı, genel başkanımız, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“1 MİLYON AFYONKARAHİSARLI İÇİN; AZİMLE, AŞKLA, KARARLILIKLA ÇALIŞACAK, BÜTÜN GÖNÜLLERE DOKUNACAĞIZ”

“Biz bugüne kadar hep Afyonkarahisar’ımızın yanında olduk.” diyen Bakan Murat Kurum, nice eserler ortaya koymak için gece–gündüz çalışacaklarının altını çizdi.

Bakan Kurum, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Bundan sonra daha nice eserler ortaya koymak için 17 ilçemizin, 448 mahallemizin tamamında, 1 milyon Afyonkarahisarlı için; azimle, aşkla, kararlılıkla çalışacak, bütün gönüllere dokunacağız. Çünkü aziz milletimize Afyonkarahisar’ın güzel insanlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımızın izinde yürümek; bizim boynumuzu borcu. Çünkü bizim liderimiz; güçlü, onurlu ve büyük Türkiye’nin mimarıdır! İşte biz böyle bir liderle yol yürümekten; onur, gurur ve şeref duyuyoruz!”

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“YENİ YÜZYILIN GÜÇLÜ TÜRKİYE’SİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, konuşmasında, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerle ilgili de şunları kaydetti:



“Önümüzde Cumhuriyet tarihinin en önemli kavşak noktası olan 2023 seçimleri var. İnşallah hep birlikte; gece gündüz demeden, 94 ruhuyla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyeceğiz, yeni yüzyılın güçlü Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz.”