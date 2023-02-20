Bakan Kurum: Biliminsanlımızla atılacak adımları istişare ettik

Haberin Devamı

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

Bölgede yüzde 70 hasar tespitinde bulunmuş durumdayız. İnşallah yakın zamanda hasar tespitini tamamlamış olacağız. Biliminsanlarımızla atılacak adımları bugün istişare ettik. Hoclarımızla bir araya geldik ve dinledik. Hocalarımız alanlarında en yetkin hocalar. Hocalarımızla yapılacak yeni deprem yönetmeliğine dair yapılacak projelerin detayları zeminleri konuşacağız. Kentsel projelerin bölgenin yapısına demografik yapısına uygun olması için de yine hocalarımızla konuşacağız. Şehrin tüm bileşenlerini içine alır bir plan ile bir proje koyacağız.

Bu bölgenin yeniden ihya ve inşa sürecinde, bilimin ışığında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni yerleşim alanlarında bir çalışma gruplarımız olacak.Birinci grubumuz yeni yerleşim alanların arazi kullanımın ve risk durumunu inceliyor olacak. İkinci grubumuz dayanıklı yapıları inceleyecek. Üçüncü grubumuz ise bu raporları inleyecek gerekirse yerinde gidip görecek olan grubumuz olacak. Dördüncü grubumuz ise bölgenin şehirlerin kültür yapısını inceleyecek. Beşinci grup ise zemin ve doğru teknik ile seferberlik anlayışımızla tüm üniversitelimizde çalışan ve yatay mimariyi koruyarak çalışmalarını yürütecek olan grup olacak. Alıncı grup yapı statiği açısından baktığımızda da hocalarımız radyo kalıp üzerine temeller kurarak inşa edeceğiz. Yedinci grubumuz da yapıları zeminde sıvılaşmanın olmadığı yerlerde yapmak için çalışmalarına devam edecek. Burada fay hatlarında uzaklaşarak bu alanları yeşil alanlar yapacağız. Burada deprem farkındalığını hep birlikte yapacağız.

Haberin Devamı

Hatay'ımız 7 den 70 tüm kültürlerim uyum içinde yaşadığı ve bu anlayış ile yeni tasarımıza uyduracağız. Toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyor olacağız. İnşallah bir yıl içerisinde de vatandaşlarımıza vereceğiz. Hocalarımızla burada 5 saat kadar bir toplantı yaptık. Onlara da teşekkür ediyorum.