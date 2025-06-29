×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum Bilecik’teki yangında son durumu açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Bilecik Yangını#Bakan Kurum#Orman Yangını
Bakan Kurum Bilecik’teki yangında son durumu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 14:07

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. 2 ilçedeki 3 köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik.' dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X hesabından şu açıklamada bulundu:

Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

2 ilçedeki 3 köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilecik Yangını#Bakan Kurum#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!