Bakan Kurum: Belediyelerinize talimat verin

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam etti. Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını katılan Kurum, ardından esnafı ziyaret etti. Bakan kurum vatandaşlara tatlı da dağıttı.

Seçim Koordinasyon merkezi açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bize diyorlar ki siz 14 seçimdir nasıl kazanıyorsunuz. Çok kolay. Milletinle bir olursan, milletinle aynı yolda yürürsen, el ele gönül gönüle gidersen, afet olduğunda tatil beldelerinde değil. Milletinin dizinin dibinde olursan, seçimlerde gelip meydanlarda söz verip, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim deyip. Bin 500 günde bin 500 konut dönüştüremezsen. İşte o seçimi alamazsın. İşte burada bir tarafta 21 yıldır milleti için çalışanlar, üretenler var. 695 bin konutun dönüşümünü yapan lider var. Diğer tarafta maalesef bahaneleri ile arkasına sığınan ve hep iftiralar, polemikler içerisinde yer alan millet ittifakı var. Bir tarafta 21 yıldır 1 milyon 200 bin yuva yapan, yuva kuran ve 3 milyon konutun dönüşümünü yapan bir dünya markası var. Dünya lideri var. Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta milletimize bol keseden atıp. Nasıl olsa sırtında küfesi yok, Kılıçdaroğlu var" dedi.

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Bakan kurum konuşmasının devamında bedava konut vaadine değinerek, "Hiçbir sözünü tutmamış. Bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun elinden tutan mı var. İzmir'de deprem oldu. Kendisi İzmir milletvekili. Biz güzel İzmir'imize gittik söz verdiğimiz gibi konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir'in dönüşümünü yaptık. Belediye kendilerinde değil mi? Yapsalardı. İşte Ankara işte İstanbul. Bu kadar belediyeniz var. 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir afet yaşadık. Belediyelerinize talimat verin, gidin bedava konut yapın dağıtın, yapamazlar. Yapamayacakları işleri milletimizin duygularıyla oynayarak, hakikaten anlamakta mümkün değil" diye konuştu.

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