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Bakan Kurum: Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek

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#Bakan Kurum#AK Parti#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 12:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı CNN TÜRK Özel Yayını'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek. Kentsel dönüşüme ilişkin kararlılığımız daha da arttı" dedi.

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Bakan Kurum, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tabii heyecanlıyız. Bulunduğumuz yer itibarıyla, vatandaşlarımızın beklentileri itibarıyla. 81 şehrimizde hikayelerimiz, eserlerimiz var. 5 yıllık bakanlık sürecinde hemen hemen her ile gittik dokunduk. Şimdi de İstanbul2da milletvekili adayıyız. 2005'ten beri İstanbul'da çalıştım yaşadım. İstanbul aslında Türkiye. Ankaralısı da Sivaslısı da Malatyalısı da var. İstanbul, 81 il. Cumhurbaşkanımız takdir ettiler aday olduk.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

Doğal afetlere karşı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Projesi başlatıldı. Bilim insanlarımızın görüşü ışığında bir çalışma başlattık. Çalışmaları tüm kurumlarımız eş zamanlı yürütecek. Bize diyorlar ki 20 yıldır iktidardasınız neden yapmadınız? Acil öncelikli işleri yapmak durumundaydık.

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Şimdi de seçim beyannamemizde önceliğimiz 11 il olacak. 11 il için verdiğimiz sözleri tutacağız. İlk önceliğimiz o olacak. Ardından İstanbul'un dönüşümüne odaklanacağız. Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek. İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin kararlılığımızı daha da artıracağız. 5 yıllık süreçte kararlı tutumumuzu artıracağız.

(Kılıçdaroğlu'nun vaadi) Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekili. İzmir'deki depremde 'ey Tunç Soyer depremzedelere 50 bin konut teslim et' demedi. 1 tane yapamazlar. Yapamayacakları vaatleri veriyorlar. Hep vaat. Gerçekleştiremeyecekleri vaatleri vermek çok kolay. Boş vaatler üzerinden vatandaşa vermek tamamen algı yönetmektir. Milletimiz bizden iş bekliyor. 11 ilimiz projelerimiz bizi bekliyor.

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#Bakan Kurum#AK Parti#Deprem

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