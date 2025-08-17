×
Gündem Haberleri

Bakan Kurum: Balıkesir’de hemen inşa başlayacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir Sındırgı’daki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu.

Bakan Kurum dün yaptığı paylaşımda da şu bilgileri verdi:

“Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımızı başlatacağız. Ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.”

