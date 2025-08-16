×
Bakan Kurum, Balıkesir Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 09:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Balıkesir’de 625 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık.

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 625 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, Toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."

