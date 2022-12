Bakan Kurum, bakanlığının bütçe sunumunu yaptı

Haberin Devamı

Bakan Kurum, konuşmasına Düzce'de meydana gelen deprem ile ilgili bilgileri paylaşarak başladı. Kurum, "Düzce'de; her afette olduğu gibi, depremin ilk saatleri itibariyle 600 uzmanımızla çalışmalarımıza başladık. 60 bin bina, 157 bin bağımsız birimde hasar tespitlerimizi özverili bir çalışmayla tamamladık. Ağır hasarlı 791 binamızın 210'unun yıkımını süratle tamamladık" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ



Bakan Kurum, bakanlık bünyesinde yapılan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Bugün 81 şehrimizde yaptığımız kentsel dönüşümü; yavrularımızın istikbal meselesi olarak görüyor, 922 ilçemizin tamamını adeta baştan aşağı yeniliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 20 yılda, tam 13 milyon vatandaşımızın, başka bir ifadeyle, Yunanistan, Portekiz, İsveç nüfuslarına denk sayıda insanımızın huzur içerisinde yaşadığı tam 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik. Bir seferberlik şuuruyla; şu anda sahada, 250 bin konutumuzu, canla başla yeniliyoruz. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuz, bu noktada deprem dönüşümünün merkezi konumundadır. İstanbul'umuzda tam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün, 39 ilçemizde girilmedik mahalle bırakmadık."



Ankara'da; Mamak ve Altındağ'da tarihi bir dönüşümü başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, "Tüm ilçelerimizde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Şimdiye kadar 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik, yaklaşık 5 bin güvenli yuvamızı en kısa sürede milletimize sunacağız" dedi.



'KENTSEL DÖNÜŞÜM, TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR'



Bakan Kurum, deprem bütçesinin kısıldığına ilişkin iddialara ilişkin, "Hiç kimse, depremi merkeze alacağız deyip deprem bütçesini kısamaz. Milletin hayatını ilgilendiren bu meseleyi, hiçbir şekilde erteleyemez; reklam ve algı faaliyetleriyle deprem gerçeğini gölgeleyemez. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir, her türlü siyasetin de her türlü ikbal düşüncesinin de üstündedir, üzerindedir" diye konuştu.



Bakan Kurum, çeşitli illerde yaptıkları restorasyon, imar ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar hakkında il il bilgi vererek, "Her biri şehrin ekonomisine, istihdamına, üretimine ve turizmine katkı sunacak tüm bu değerleri yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim esnafımız yüzyıllar boyunca hep, 'Dükkan kapısı, Hak kapısı' demiştir. Biz de esnafımızın hakkını verecek, gençlerimizin ekmeğine, aşına, sanatına katkı sunacak; şehirlerimizin ekonomisini, yatırım potansiyelini güçlendirecek 10 bin sanayi dükkanı projemizi 81 şehrimizde inşa ediyoruz" dedi.



'TEK BİR SAĞLIKSIZ YAPI BIRAKMAYANA KADAR; AŞKLA, AZİMLE, KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ'



Bakan Kurum, bugün birçok gelişmiş ülke bile, ekonomiye dair nedenlerle; sosyal devlet uygulamalarını askıya aldığını belirterek, "Tek bir sağlıksız yapı bırakmayana kadar; aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacağız. Türkiye ise tüm zor şartlara rağmen, her zaman olduğu gibi, milletin olanı millete vermektedir. Tarihimizin milletten en çok teveccüh gören sosyal devlet hamlesini gerçekleştirmektedir. TOKİ'mizle ürettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konutla hiçbir ülkenin yapmaya cesaret dahi edemeyeceği bir istikbal yatırımını hayata geçirdik. Şu an 81 ilimizde 138 bin yeni yuvamızın inşası sürüyor" ifadelerini kullandı



SOSYAL KONUT PROJESİNE REKOR BAŞVURU



Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkanlarla büyük bir gururla başlattıklarını, rekor bir başvuru olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerimizi halkımıza sunuyoruz. Projemize; 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap verdi" diye konuştu.



Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz; 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak. Sosyal konutta yeni etapları başlatmaya, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vermeye, milletimize yeni yuvalar kurmaya, buradan söz veriyoruz."



ATIK ÇALIŞMALARI



Bakan Kurum, 'atık projesi' ile ilgili, "Dünyamızda; 1 yılda, toplam 2 milyar ton atık oluşmaktadır. Bu değer, 800 bin olimpik havuzu doldurabilecek bir büyüklüğe eşittir. İşte bu küresel israf krizine karşı geliştirilen 'Sıfır Atık Hareketimiz' artık 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017'de başlayan bu hareket, küresel bir çevrecilik modeline dönüşmüştür" dedi.



Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesini; 29 Mayıs 2023'te, İstanbul'un Kutlu Fethinin 570'inci Yıl Dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açacaklarını duyurdu.