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Bakan Kurum Ataşehir’de oy kullandı

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#Murat Kurum#İstanbul#Secim2023
Bakan Kurum Ataşehir’de oy kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 12:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ataşehir'de oy kullandı.

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Bakan Kurum, Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde bulunan TEB Ataşehir Ortaokulu’nda 2040 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy vereceği okula sabah saat 11.30 sıralarında eşi Şengül Kurum ve kızı Hatice Zehra ile gelen Bakan Kurum, sandık görevlileriyle tokalaşıp kolaylık dileyerek oy verme işlemini tamamladı.

Bakan Kurum Ataşehir’de oy kullandı

 "SEÇİMLER ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

 Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Bakan Kurum, “Seçimler ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Türkiye’de 85 milyon kardeşimiz demokrasi heyecanı içerisinde iradesini sandığa yansıtacak. Aynı zamanda bugün Anneler Günü. Eşimin, annemin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehit gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Büyük bir demokrasi coşkusu yaşıyoruz. Oyunu kullanan her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. İradesini sandığa yansıtması ülkemiz ve geleceğimiz adına çok çok önemlidir. 21 yıldır milletimiz için sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz mücadele etti. 21 yılda 100 yılda yapılacak işleri yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize emanettir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye inşasını gerçekleştireceğimiz herkesin mutlu olduğu, gençlerin hak sahibi olduğu, kadınların her türlü haklara eriştiği Türkiye yüzyılını milletimizle inşa edeceğiz. Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer almak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak umuduyla bundan önce nasıl çalıştıysak aynı anlayışla çalışacağız" dedi.

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Bakan Kurum Ataşehir’de oy kullandı

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#Murat Kurum#İstanbul#Secim2023

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