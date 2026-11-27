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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı. Konuşmasında Gürcistan’da Beşiktaş taraftarına yapılan sert müdahaleye tepki gösteren Bakan Kurum, “Gürcistan’da oynanan maçta Filistin halkıyla dayanışmasını dile getiren Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. İnsanlığın sesi olan Beşiktaş taraftarımızın yanındayız. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kardeşlerimize buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

MUHALEFETE DEPREM BÖLGESİ TEPKİSİ: BİRAZ DA SAHAYA GELİN

Bakan Kurum, muhalefetin sahayı görmeden, yapılanları görmeden deprem bölgesi üzerinden haksız eleştirilerde bulunduğuna dikkat çekti: Hamdolsun 2 yılda milletimizle birlikte Asrın İnşası’nı tamamladık. Türkiye ve hatta dünya şehircilik tarihine ‘Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı’ sözünü bir mühür olarak vurduk. Şimdi bu hakikate rağmen burada 11 ilimizde yapılan çalışmalarla ilgili bazı yorumları hayretle dinledim. Herhalde bölgeye hiç gitmediniz ki böyle yorumlar yapabiliyorsunuz. Size tavsiyem, bir gün Meclis'ten çıkın, sahaya gelin, birlikte gidelim. 11 ili, köylerimizi, ilçelerimizi birlikte gezelim ve lütfen 2 yılda neler yapıldığına bir bakalım. Orada nasıl bir emek var hep birlikte görelim. Tekrar ifade edeyim; 455 bin konutumuzu geçtiğimiz yıl bitirdik, vatandaşımıza söz verdiğimiz çerçevede konutlarımızı teslim ettik. 455 bin sayısı AFAD’ın belirlediği hak sahipliği doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Daha sayıyı bilmiyorsunuz. Orada kaç tane hak sahibi var, kaç tane Yerinde Dönüşüm yapılmış, kaç tane kentsel dönüşüm projesi var bundan dahi haberiniz yok. 25 yıldır eleştiriyorsunuz, 25 yıldır algı yönetiyorsunuz, hiç yorulmadınız. Biraz da sahaya gelin. Sahada neler oluyor, neler yapılıyor, orada milletin ne isteği var ne arzusu var, buna ilişkin ne yapılmış gelin birlikte gezelim. Birlikte ben sizi tüm illere götüreyim. Orada vatandaşımızı dinleyin. Ne olmuş, ne yapılmış, tarihi eserler nasıl ihya edilmiş hep birlikte bir görelim.

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"HAYAL ETSENİZ YAPAMAZSINIZ, HEPSİ EMEKLE ALIN TERİYLE YAPILDI"

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Deprem bölgesinde yapılan afet konutları ile eş zamanlı, kentsel dönüşüm, sosyal konut ve Yerinde Dönüşüm çalışmalarının da yürütüldüğüne vurgu yapan Kurum, bu çalışmalarla birlikte deprem bölgesine 2 yılda kazandırılan konut sayısının 670 bin bağımsız bölüme ulaştığını anlattı. Kurum, “Şimdi bir de hak sahipleri dışında neler vardı? Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımız vardı, Yerinde Dönüşüm projeleri. Onlar da devletimizin hibe ve kredi desteğinden faydalandılar. Sadece Yerinde Dönüşümle yapılan 127 bin konutumuz var, not edin. Kentsel iskan alanlarında 292 bin konut, köylerde 78 bin konut yapıyoruz. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde 670 bin bağımsız bölüm üretmiş durumdayız. Hayal etseniz yapamazsınız. Böyle maketten değil bunlar, gerçek. Hepsi emekle, alın teriyle orada işçi kardeşlerimizle birlikte yapıldı. Yine 11 ilimizde dedik ki kiracı vatandaşlarımıza sosyal konut yapacağız. O konteynerde yaşayan vatandaşlarımıza da evi olmayan kardeşlerimize de ev imkanı sunacağız dedik ve 144 bin sosyal konut yaptık” ifadelerini kullandı.

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"BALIKESİR’DE KONUTLARIMIZ BİTME AŞAMASINA GELDİ"

Karabük’teki yangınlar Balıkesir’deki depremlere de aynı reflekse yaklaşarak hızla yeniden inşa çalışması yürüttüklerinin altını çizen Kurum, “Şu an Balıkesir’de konutlarımız bitme aşamasına geldi, kuralarını çektik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gururla, şerefle teslim edeceğiz. Bir taraftan orayı yaptık, bir taraftan bu işleri yetiştirdik. Yani biz 650 bin yaparız demişiz, hamdolsun verdiğimiz sözden daha fazlasını yapmış olduk” diye konuştu.

“TOKİ’NİZLE, DEVLETİNİZLE GURUR DUYUN”

Deprem bölgesindeki inşa başarısında büyük emeği olan TOKİ ile ilgili DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan’ın komisyon sırasında "bela" nitelendirmesi yapmasına tepki gösteren Kurum şunları söyledi: Şimdi burada bu büyük emeği olan, 2 yılda gece gündüz çalışıp 455 bin konutu yapan, bugüne kadar 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 2 milyona yakın sosyal konut üreten yüz akı kurumumuz TOKİ’mize bir milletvekilinin Gazi Meclisimizde "bela" demesi korkunç bir haksızlıktır, insafsızlıktır. Oradaki emeğe, oradaki alın terine saygısızlıktır. Yapmayın. Siyaset her şeyi söylemek değildir. Siyaset ağzına geleni burada Gazi Meclis'in çatısı altında ifade etmek değildir. Bakın o TOKİ’nin konutları olmasaydı deprem bölgesinde belki daha fazla insanımız ölecekti. Orada yaşayan kardeşlerimizin burnu bile kanamadı. O gün eleştirdiğiniz TOKİ konutlarında oturanlar deprem bölgesinde o deprem sırasında zarar görmediler. Burunları kanamadı, hamdolsun. TOKİ’nizle, devletinizle gurur duyun. Birilerini eleştirebilirsiniz, birilerine bir şey söyleyebilirsiniz ama hak eden insanlara hak ettiği muameleyi de yapmak mecburiyetindesiniz. 200 bin işçinin, mimarın, mühendisin, emekçi kardeşimizin alın terine hakaret edemezsiniz. Onlar o kardeşlerimiz için, depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalıştılar. Bölgede yaşayan 14 milyon kardeşimizin de bu ifadeler gönlünü kırmıştır. Bu talihsiz söz nedeniyle ilgili sayın vekilimizden de özür bekliyoruz, bunu da buradan ifade edeyim.

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"TÜRKİYE’NİN YÜKSEK ORGANİZASYON KUDRETİNİ HERKES YERİNDE GÖRDÜ"

Bakan Kurum, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi’ne yönelik iktidar ve muhalefet sıralarından gelen yorumlara ilişkin şunları söyledi: Bugün komisyonumuzda en geniş yankıyı bulan başlık geçtiğimiz günlerde Antalya’da bütün insanlığı evimizde ağırladığımız COP31 Zirvesi oldu. Doğrusu bu ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Zira COP31, 2 haftalık bir takvimin çok ötesinde. Türkiye’nin çevre ve şehircilik birikimini küresel ölçekte duyuran Cumhuriyet tarihimizin en önemli buluşmasıydı. Bu vesileyle Antalya’ya gelerek heyecanımızı yerinde paylaşan, COP31’e yakın ilgi gösteren, değerlendirmeleriyle katkı sunan iktidar ve muhalefet sıralarındaki bütün milletvekillerimize ben gönülden teşekkür ediyorum. Farklı siyasi partilerimizden milletvekillerimizin de sahadaki kusursuz düzeni hakkaniyetle teslim etmesi de ‘bu devlet hepimizin devleti’ şuuruyla ortak bir kıvançta buluşması son derece değerlidir. Milli meselelerde Gazi Meclisimizin çatısına yakışan vakar ve olgunluk da tam olarak budur. Hakikaten Antalya’da ortaya koyduğumuz eser 86 milyon vatandaşımızın tamamının göğsünü kabartacak şekilde küresel bir başarıdır. Milletvekillerimiz -ki bazı muhalefet vekillerimiz de 15 gün oradaydı, belediye başkanlarımız oradaydı, bazı genel başkanlar ve kabinemizin tüm üyeleri oradaydı- Türkiye’nin yüksek organizasyon kudretini herkes yerinde gördü.

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“HARCANAN HER KURUŞ, DOĞRUDAN ŞEHRİMİZİN ÖZ VARLIĞINA DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Komisyonda COP31 giderlerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Kurum, şunları söyledi: Biz bu tarihi buluşma vesilesiyle Antalya’mızın yıllardır hasretini çektiği yolları ve kalıcı altyapıyı inşa ettik. Antalya’mıza kalıcı bir uluslararası kongre ve kültür merkezi kazandırdık. Zirvenin ışıkları kapandığında o yapıları, yolları söküp getirmedik. Her biri Antalyalı hemşehrilerimizin günlük hayatına nefes aldıran kalıcı bir miras olarak orada duruyor. Harcanan her kuruş doğrudan doğruya şehrimizin öz varlığına dönüştü. Hepsi ortada, eğer gerçekleri konuşacaksak vekilimiz bunu bize bizzat özelde ifade etti; otelciler memnun, esnaf memnun, çalışan memnun. Dolayısıyla burada harcanan her kuruş doğrudan doğruya şehirde kalmıştır, Antalya’ya kalmıştır, Antalya’ya hizmet edecektir. Üstelik köklü devlet aklı uluslararası bir zirveyi milletin refahını büyüten somut bir iktisadi kazanıma dönüştürmeyi gerektirir. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin ve iş dünyamızın yaptığı görüşmelerde değeri 26 milyar doları aşan muazzam bir iş birliği hacmi kuruldu. Böylece bir yandan esnafımıza ve turizmimize can suyu verirken diğer yandan Antalya’mıza kalıcı bir uluslararası organizasyon alanı kazandırdık. Tekrar belirtmek isterim ki Antalya’da attığımız her adım şehrimize kalıcı eser, ekonomimize yatırım ve insanımıza yeni iş kapısı olarak bereketlendirilmiştir.

“ÇOK BOYUTLU BİR ZİRVEYİ YALNIZCA SONUÇ BİLDİRGESİYLE TARTMAK İNSAFLA BAĞDAŞMAZ”

Kurum, zirvede farklı ülkelerin beklenti ve taleplerini ortak bir zeminde buluşturmak için günlerce diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Sürecin Dışişleri Bakanlığı ile koordine içinde yürütüldüğünün altını çizen Kurum şöyle konuştu: Sahadaki bu kusursuz düzenin ve iktisadi kazanımların gerisinde bir yıl boyunca ilmek ilmek örülmüş derin bir diplomasi emeği yatıyor. Dışişleri Bakanlığımızla tam bir ahenk içerisinde çalıştık. Önümüzdeki bir yıllık dönemde de yine aynı uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. İklim diplomasi tarihinin en uzun müzakeresini Antalya’da yönettik. Yürüttüğümüz bu sabırlı diplomasi sayesinde zirvede tam 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. Bilhassa yeşil dönüşümün en kritik halkası olan elektrifikasyon maddesine tam 81 ülke açık destek verdi. Fosil yakıttan çıkmak istiyorsanız elektrifikasyona geçeceksiniz. Bizim Örtü Karar’daki teklifimiz de bu. Yani geçti, geçti, geçti. Hal böyleyken bugün komisyonumuzda da hakkaniyetle vurgulandığı üzere böylesine çok boyutlu bir zirvenin tamamını yalnızca sonuç bildirgesiyle tartmak insafla bağdaşmaz.



“TEK BİR TARAFIN İTİRAZIYLA METNİN KİLİTLENMESİ KÜRESEL SİSTEMİN KENDİ YAPISAL AÇMAZIDIR”

Yaşanan düğüm doğrudan doğruya COP mekanizmasının karar alma yapısından kaynaklanmaktadır. Neredeyse bütün ülkeler aynı çizgide buluşmuşken tek bir tarafın itirazıyla metnin kilitlenmesi küresel sistemin kendi yapısal açmazıdır. Üzerinde konuşulan Çatı Karar meselesinin özü de bundan ibarettir. Biz bütün tarafların kendi sesini bulabileceği dengeli taslaklar hazırladık. Herkesin kendisinden bir şey bulacağı bir metin. Ne var ki sıra iklim finansmanına ve adil yük paylaşımına geldiğinde kendi sınırına karbon duvarı örenler ‘kirleten öder’ anlayışından uzaklaşanlar, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını ve finansman ihtiyacını maalesef duymazdan geldiler. Kürsüde yüksek sesle ‘iklim krizi alarm veriyor’ diyenler konu mali sorumluluğa gelince taslaktaki kelimeleri cımbızla çektiler. Tabiri caizse ipe un sererek çözümden uzak durdular.

“KUSURA BAKMAYIN, BİZ KİMSENİN NOTERLİĞİNİ YAPAMAYIZ”

Bazı kesimlerin "Brüksel ne dediyse o yapılmalıdır" yönündeki yorumlarına da tepki gösteren Kurum “Kusura bakmayın, biz kimsenin noterliğini yapamayız. Türkiye bu zirvede kimsenin sözcüsü olmadı, kimsenin piyonu da olmadı, olamaz. Bu çok net. Geçen de söyledim, biz kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Milli menfaatlerimiz ve bu ülkenin bir duruşu var. Ne yani gidip AB’nin dayatmasına boyun mu eğseydik? Ne yapsaydık, AB’nin her söylediği işle ilgili aracılık mı yapsaydık, onun piyonu mu olsaydık? Biz AB’ye şirin gözükeceğiz diye diğer ülkelerin taleplerini, bilhassa o gelişmekte olan ülkelerin taleplerini, ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik. Belki bu size doğru gelebilir. Sadece AB değil 196 ülkenin menfaatini gözetecek bir metin ortaya çıkardık. Ama birileri ‘hayır, sadece bizim dediğimiz olacak’ dedi. Biz buna izin vermedik, veremeyiz. Olay bu kadar net ve açıktır” dedi.

“COP31’DE ÇATI KARARLARIN ÇIKMAMASI KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA YILLARDIR BİRİKEN YAPISAL TIKANIKLIĞIN AÇIK BİR TEZAHÜRÜDÜR”

Bakan Kurum, COP31 Zirvesi ve Örtü Karar uzlaşmazlığı üzerinden gelen eleştirilere de bir kez daha yanıt verdi: COP ile ilgili konuşanlar COP tarihine bir baksınlar. Bugüne kadar COP31 Zirvesi’nde sadece üçünde Örtü Karar çıkmış. Bakın o savunduğunuz kararlar sadece üçünde çıkmış. Glasgow’da, Şarm El-Şeyh’te, Belem’de alınan bu kararların hiçbiri de uygulamaya yönelik değil. Eğer gerçeği biliyorsanız bunu da ifade edin. COP31’de ise Örtü Karar metni üzerinde mutabakat sağlanmamış olsa da 46 uygulama kararı kabul edildi. Niye onlardan bahsetmiyorsunuz? Uyum fonundan adil geçişe, kayıp ve zarar finansmanından yine pek çok başlıkta iklim taahhütlerinin hayata geçirilebilmesi adına son derece önemli kazanımlar elde edildi. Bunları Antalya Kararları olarak iklim kriziyle mücadelede tarihe yazdık. Tarih önünde bir kez daha vurgulamak isterim ki COP31’de Çatı Karar’ların (Örtü Karar) çıkmaması küresel karar alma mekanizmalarında yıllardır biriken yapısal tıkanıklığın açık bir tezahürüdür. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem ortak evimiz dünyamızın yarınlarını hem de devletimizin âli menfaatlerini koruyarak daha adil bir dünya mücadelesinde bir kez daha tarihin doğru tarafında durduk.



“ÖZEL’İN BATI BASININDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ ESAS ALAN YAKLAŞIMINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in COP31 Zirvesi’ne yönelik eleştirilerine tepkisini komisyonda da dile getirdi: Kendisi bugüne kadar şahsımla ilgili birçok asılsız iddiada bulundu. Her birine gereken cevabı verdim. Ancak bu defa mesele şahsımı aşan bir milli meseledir. Sayın Özel’in COP31’e ilişkin açıklamalarını, Türkiye’nin müzakere masasında savunduğu tezleri görmezden gelen, Batı basınındaki değerlendirmeleri esas alan bu yaklaşımını kesinlikle kabul etmiyorum. Türkiye’nin dış politikasını yabancı gazetelerin manşetleri üzerinden değerlendirmek ana muhalefet makamının taşıdığı sorumlulukla asla bağdaşmaz. Biz Antalya’da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik, çok net söylüyorum. Devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk. Başta Özgür Özel olmak üzere her kim ne söylerse söylesin bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇBİR AVRUPA ÜLKESİNDEN ÇÖP İTHAL ETMİYOR, ETMEYECEK DE…”

Bakan Kurum, milletvekillerinden gelen "Türkiye bugüne kadar ne kadar çöp ithal etti?" sorusuna cevap verdi: Biz çöp ithal etmiyoruz. Bütün Türkiye duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir Avrupa ülkesinden çöp ithal etmiyor, etmeyecek de. Mevzuatımız bu hususta son derece keskindir. Ülkemize bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde yahut geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesin surette yasaktır. Karışık türdeki plastik atıkların ithalat kapısı da bütünüyle kapalıdır. Türkiye’ye yalnızca sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi karşılamak amacıyla temiz, kaynağında ayrıştırılmış nitelikli atıkların lisanslı firmalarca getirilmesine izin veriliyor. Sınır ve gümrük denetimlerini ilgili Ticaret Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içerisinde yürütüyoruz. Standartlarımızın altında kalan, Bakanlığımızca uygun verilmeyen hiçbir sevkiyat ülkemize alınmıyor ve anında geldiği ülkeye geri gönderiliyor. Uygun bulunan hammaddelerin gümrük kapısından geri dönüşüm tesisine ulaşana kadar geçen her süre, her dakika anlık Mobil Takip Sistemimizle takip ediliyor. Hiçbir şehrimizin toprağında kaçak atığa ya da çevre kirliliğine göz yummamız söz konusu dahi olamaz. Kural dışına çıkan her kim olursa olsun anında yaptırım uyguluyoruz ve faaliyetten men ediyoruz.

“SON 5 YILDA TESİSLERDE 43 BİN ÇEVRE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Bir milletvekilinin plastik kirliliğine yönelik denetimlere ilişkin sorusuna da cevap veren Bakan Kurum, “Son 5 yılda atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde toplam 43 bin denetim gerçekleştirdik. 2 bin 866 denetimde 2 milyar 300 milyon lirayı aşan idari para cezası uyguladık ve 323 tesisi de işletmeden men ettik. Yalnızca 1 Temmuz’dan itibaren Gaziantep, Adana ve Mersin’imizde 358 tesisi denetledik. Kuralları ihlal eden 43 tesise 100 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. 19 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı aldık. Bizim nezdimizde sanayi üretimi ne kadar kıymetliyse insanımızın sağlığı ve Anadolu toprağımızın temizliği ondan katbekat üstündür. Sınırlarımızda ve sahada bu tavizsiz denetimi yürütürken mücadelemizin ikinci halkası olarak kendi ambalaj atıklarımızı ekonomiye kazandıracak Depozito Yönetim Sistemimiz DOA’yı hızla büyütüyoruz. Milletimizin de yakın ilgisiyle DOA kapsamında şu ana kadar 890 milyon ambalajı geri dönüştürdük. Bunları artıracağız ki o ithalatı kısıtlayalım. Bu sistemi devreye alacağız ki yerli, milli malzemelerimizle üretim yapalım. Sistemimizin ulusal entegrasyon dönemi 1 Temmuz 2028 itibarıyla tamamlanacak. Bu süreçte ülke genelinde en az 50 bin iade noktasına ulaşacağız ve yıllık toplam 25 milyar ambalajı toplayacağız” diye konuştu.



OKULLARDA MANUEL TOPLAMA CİHAZI DOA MOBİL YAYGINLAŞTIRILACAK

DOA makineleriyle ilgili vekillerin taleplerini de değerlendireceklerini belirten Kurum, “Komisyonumuzda okullarımız için dile getirdiğiniz kıymetli önerileri de dikkate alıyoruz. Evlatlarımızda bu bilinçliliği güçlendirmek adına okullarımıza manuel toplama cihazı olan DOA mobillerini hizmete almak için çalışmalarımızı süratle yapıyoruz. Bu bütüncül mücadelenin üçüncü halkası ise gündelik tüketim alışkanlıklarımızın kaynağında dönüştürülmesi oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERE KISITLAMA HAZIRLIKLARI: SAĞLAM VE KALICI BİR GEÇİŞ MİMARİSİ KURUYORUZ

Tek kullanımlık plastiklerin kısıtlanmasına ilişkin hazırlıklarının tüm tarafların görüşleri alınarak yasal bir sürece oturtulmaya çalışıldığını belirten Kurum, şu bilgileri paylaştı: Bugün salonda tek kullanımlık plastiklerle ilgili düzenleme soruldu. Açıkça ifade edeyim, rafa kaldırılan hiçbir çalışmamız yoktur. Bilakis, sahada aksamadan işleyecek sağlam ve kalıcı bir geçiş mimarisi kuruyoruz. Pipetten karıştırıcı çubuğa, tek kullanımlık tabak ve bardak, çatal kaşığa uzanan çok geniş bir yelpazede bu ürünler için kapsamlı yönetmelik taslağımızı hazırladık. Biz milletten kopuk iş yapamayız. Biz millete rağmen iş yapamayız. Evet, piyasa arzının kısıtlanmasından ürünlerin işaretlenmesine ve bu anlamda toplumsal farkındalığa kadar yıllara yayılacak, toplumda kalıcı bir çevre kültürü inşa edecek 44 eylem maddesi belirledik. Sektör temsilcilerinden gelen değerlendirme ve itirazları da bu anlayışla dikkate aldık. Taslağımızı ilgili kurumlarımızın görüşüne açtık. Gelen katkılarla metnimizi daha da güçlendirerek yayımlama sürecimizi tamamlayacağız.

“BİZİM HİZMET DEFTERİMİZDE DENİZİN, SUYUN, SOKAĞIN SİYASİ PARTİSİ OLMAZ”

Bakan Kurum, görüşmeler sırasında "İzmir’e neler yaptınız, belediye değişince ne değişecek?" eleştirilerini de yanıtladı: Sayın vekil, arzu ederseniz bir gün İzmir’e birlikte gidelim. Caddesinde, sahilinde hangi eserlere imza attığımızı, hangi eserleri yaptığımızı birlikte görelim. Biz hizmet üretirken belediyelerin parti amblemine hiçbir zaman bakmadık. Yalnızca şehrin ihtiyacına ve milletimizin beklentisine baktık. Doğrusu bu hakikati en iyi muhalefet partilerimizin belediye başkanları bilir. Bakınız ben İzmir Körfezi için sahaya indiğimde İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeydi. Körfez için defalarca toplantı yaptığımda, Körfez'i kurtaracak eylem planını hazırladığımızda, İzmir yine Cumhuriyet Halk Partisi’ndeydi. Bugün Muğla’da Fethiye Körfezi'ni dipten temizliyoruz. Muğla Belediyesi AK Partili mi? Muğla’da da İzmir’de de aynı samimiyetle çalıştık. Zira bizim nezdimizde denizin, suyun, sokağın asla ve asla siyasi partisi olmaz.



“601 BİN METREKAREYİ AŞAN 5 MİLLET BAHÇESİNİ İZMİR’İMİZE KAZANDIRDIK”

Bakan Kurum, İzmir’de hayata geçirilen proje ve çalışmalara ilişkin de bilgi verdi: İzmir’imize kazandırdığımız eserler de bütün somutluğuyla meydandadır. Yalnızca 2020 depreminin ardından 5 bin 47 konut inşa ettik. Balçova’da yarım asırlık arsa düğümünü çözerek planlamada adım attık. Karabağlar’da 101 hektarlık alanın imar planını onayladık. Yaklaşık 130 kıyı yapı ve tesisini planladık. Halk plajlarını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. 601 bin metrekareyi aşan 5 millet bahçesini İzmir’imize kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile birlikte altyapıdan arıtma tesislerine, kıyı düzenlemelerinden çevre yatırımlarına kadar belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle beraber İzmir’in bütün sorunlarının üzerine ortak akılla ve kararlılıkla gideceğiz.



“KAMU KAYNAKLARININ KORUNMASI BİZİM İÇİN EN HASSAS İLKEMİZDİR”

Bakan Kurum, Takas Bank ve fon meselesi ile ilgili tartışmalara da açıklık getirdi: Kısa ve net cevap vereyim; Bakanlığımıza bağlı hiçbir birimin tasfiyeye tabi fonlarda parası bulunmamaktadır. Kamu kaynaklarının korunması bizim için en hassas ilkemizdir, kırmızı çizgimizdir. Gazi Meclisimizin vakarına da her zaman belge ve hakikat yakışır. Tekrar belirtmek isterim ki İller Bankası ve TOKİ başta olmak üzere Bakanlığımızın hiçbir biriminin tasfiye sürecinde yer alan fonlar ve bu fonlara sahip portföy yönetim şirketlerine ilişkin bugüne kadar herhangi bir alım, satım, yatırım, aktarım ve bunun gibi işlemi bulunmamaktadır. Net.

2027 BÜTÇESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın 2027 yılı bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.