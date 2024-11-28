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Bakan Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Antalya#Muhittin Böcek
Bakan Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 21:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Antalya'daki şehircilik hizmetleri, altyapı çalışmaları ve turizm bölgelerindeki ihtiyaçlara yönelik konular ele alındı.

"YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek ile bakanlığımızda bir araya geldik. Turizm cenneti Antalya’mız için yapabileceklerimizi, şehrimizin çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçlarını değerlendirdik, talepleri not aldık. Şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıracak her adım için yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

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#Murat Kurum#Antalya#Muhittin Böcek

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