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Bakan Kurum: "Ankara’yı güzelleştireceğiz" dediler, kaderine terk ettiler

#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Ak Parti
Bakan Kurum: Ankara’yı güzelleştireceğiz dediler, kaderine terk ettiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Antalya’da düzenlediği Koordinasyon Toplantısı’nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. Kurum, "Görüyoruz ki ’Ankara’yı güzelleştireceğiz’ dediler; parkları, rekreasyon alanlarını yeşilsiz bıraktılar, kaderine terk ettiler. ’Borç almayacağız’ dediler, milyonlarca avro kredi kullandılar. Ankara’yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine, salgında virüse terk ettiler" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın partililere seslendiği toplantıda Murat Kurum ise bakanlığının çalışmalarını anlattı. ’Medeniyetimizi yaşatan, çevreye saygılı, iklim dostu şehirler’ hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüklerini belirten Bakan Kurum, bu kapsamda 81 şehre 350’den fazla ziyaret yaptıklarını ve tüm illerde yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

’2053 NET SIFIR EMİSYON’ HEDEFİ

Geleceğin, iklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olacağına dikkat çeken Bakan Kurum, çevre kirliliği, atık problemi ve zararlı sanayi atıklarının tabiattaki düzeni bozduğunu ve iklim krizini tetiklediğini kaydetti. Kurum, Ankara’da kum fırtınaları, Konya’da obruklar, Ordu, Giresun, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta seller, Antalya ve Muğla’da yangınlar, Marmara Denizi’ndeki müsilaj probleminin, iklim değişikliğinin ülkedeki olumsuz etkilerinden olduğunu dile getirdi.

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Bakan Kurum: Ankara’yı güzelleştireceğiz dediler, kaderine terk ettiler

Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’nın ülke ve dünya için dönüm noktası olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Dünya, çevreyi koruyacak, doğal kaynakları tüketmeyecek yeni nesil bir kalkınma gündeminin eşiğindedir, ’Yeşil Kalkınma Devrimi’ne mecburdur. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu ’2053 Net Sıfır Emisyon’ ile ’Yeşil Kalkınma Devrimi’ hedefleri, bakanlığımızın bütün faaliyet alanlarındaki yeni vizyonunu oluşturmuştur" dedi.

’122 BİN KURUM SIFIR ATIK SİSTEMİNDE’

İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli parçalarından birinin, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ olduğunu söyleyen Bakan Kurum, Bugüne kadar 122 bin kurum ve kuruluş, sıfır atık sistemine geçiş yaptı. Şu ana dek 159 belediyemizde oluşturulan sıfır atık ve iklim değişikliği birimlerinin sayısını, bütün şehirlerimize, ilçelerimize yaymak istiyoruz. Bu noktada belediyelerimizden, sıfır atık birimlerini eğer kurmadılarsa bir an önce oluşturmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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Atık yönetimiyle her anlamda mücadele edildiğini ve çevreyi korurken su israfının da önüne geçildiğini söyleyen Kurum, Ülkemizde 20 yıl önce nüfusun sadece 3’te 1’ine verilen atık su arıtma hizmetini yüzde 89 oranına ulaştırdık. İnşallah 2023’te nüfusun tamamına bu hizmeti vermiş olacağız. Şehirlerimizde yeşil alanlarımızı her geçen gün artırıyoruz, milletimize yeni nefes alanları oluşturuyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefinde 67,7 milyon metrekareye ulaştık. 418 millet bahçemizi projelendirdik, 125’inin yapımını tamamladık" dedi.

Şehirlere, insani ve doğasever kimlik kazandırdıklarını belirten Bakan Kurum, Bugün karşımızda bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var. Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların sırf Tayyip Erdoğan yaptı, diye sırf AK belediyeler yaptı, diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Biz kim ne derse desin, başkanlarımızla birlikte insanımızı, çocuklarımızı yeşille maviyle doğayla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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’1,7 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜ’

Kentsel dönüşüm çalışmalarını da anlatan Bakan Kurum, bugüne kadar 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydetti. TOKİ eliyle 1,1 milyon konut inşa ederek, vatandaşa teslim ettiklerini belirten Kurum, Şu anda yatırım değeri 120 milyar lira olan, tam 350 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Hem şehri ihya ediyor hem de istihdama katkı sunarak ekonomiye adeta can suyu veriyoruz" dedi.

Bakanlık olarak Ankara’da yaptıkları yatırımları da detaylarıyla anlatan Murat Kurum, 2023 ve 2024 seçimlerine işaret ederek, Ankara’mızı yeniden eser siyasetiyle gönül siyasetiyle buluşturacağız. Ne yazık ki bugün Ankara, belediyecilikte bizim getirdiğimiz noktadan ortaya koyduğumuz seviyeden çok geride, çok uzaktadır. Ulaşımda, trafikte, peyzajda, altyapı hizmetlerinde pek çok sorun vardır ve Ankaralı hemşehrilerimizi fazlasıyla rahatsız etmektedir. Biz Ankara’ya 25 yıl gece gündüz demeden hizmet ettik. Yatırım yaptık, istihdam sağladık, eser kazandırdık. Adeta Ankara’ya çağ atlattık, dünya şehirleriyle yarışır hale getirdik" diye konuştu.

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Bayrağı çok yükseklere taşıdıklarını belirten Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini de eleştirerek, şunları kaydetti:

Onlar gerçekleştiremedikleri vaatlerini, başarısızlıklarını, algı yönetimiyle sosyal medya çalışmalarıyla kapatmaya çalışıyorlar. Görüyoruz ki ’Ankara’yı güzelleştireceğiz’ dediler; parkları, rekreasyon alanlarını yeşilsiz bıraktılar, kaderine terk ettiler. ’Borç almayacağız’ dediler, milyonlarca avro kredi kullandılar. Ankara’yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine, salgında virüse terk ettiler. Tam olarak ’Ankara’nın taşına bak gözlerimin yaşına bak’ dedirttiler. Geçen günlerde de itiraf ettiler, pop starlar gibi koro halinde bu türküyü söylediler. Onlar liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin yanında dursunlar. Biz buradayız. Ehliyetin, liyakatin, eser siyasetinin yanında olanlar burada, işte bu salonda. Ben inanıyor ve biliyorum ki Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde Ankara’mız da ehil ellere, liyakatli ellere yeniden geçecektir."

 

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Ak Parti

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