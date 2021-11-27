Bakan Kurum: Ankara’yı algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı'nda düzenlenen 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Buradaki törende 'Hıdırlıktepe Sosyal Tesisi ve Rekreasyon Alanı', 'Beypazarı Belediyesi Yeni Hizmet Binası', 'Hayvan Pazarı ve Mezbahane', 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 428 Konut ve 12 İş Yeri', 'Yeni Sanayi Sitesi', 'Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Binası', 'Necmettin Erbakan Kültür Merkezi', 'Meyve Bahçesi', 'Çiçek ve Sebze Serası', 'Beypazarı Hükümet Konağı' ile 'KYK Yurdu ve Gençlik Merkezi'nin temel atma ve açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye'nin dört bir yanında çevre dostu projeleri, 'Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiklerini söyledi. Beypazarı'nın üzerinden geçen 500 yıla rağmen bugün hala aynı güzelliğiyle yaşadığını belirten Bakan Kurum, "İnşa çalışmalarımızda şehrimizin yatay mimarisine ve yöresel dokusuna çok önem veriyoruz. Beypazarı’mızda mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, sağlam, güvenli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu 428 konut ve 12 dükkanımızın temellerini yine bugün hep birlikte atıyoruz. TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız ve yatırım bedeli 135 milyon lira olan tüm konutlarımızı ve dükkanlarımızı inşallah, sosyal donatılarıyla beraber 2022 yılının Ekim ayında tamamlayacağız. Yapacağımız bu konutlarla, işçisinden memuruna, ev hanımından esnafına Beypazarlı kardeşlerimiz, sabit taksitle, düşük peşinatla ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi olabilecek" dedi.

'BİNLERCE KARDEŞİMİZİN İSTİHDAMINA KATKI SUNMUŞ OLACAĞIZ'

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Bakan Kurum, bakanlık olarak; esnafı, sanayiciyi, üreticileri destekleyecek, şehirlerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar yaptıklarını anlatarak, "Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye' hedefiyle bugün 81 ilimizde, şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını yeni ve modern yerlere taşıyoruz. Bu kapsamda Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri’de 6 eski sanayi sitemizi yeni yerlerine taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda 26 sanayi alanımızda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İşte 104 dükkanımızın yer alacağı Beypazarı Sanayi Sitemiz de bunlardan biri. İklim dostu sanayi dönüşümü ilkesiyle 3 bin metrekare alana inşa ettiğimiz ve Sıfır Atık Sanayi uygulamalarının hayata geçirileceği bu sanayi sitemiz, inşallah 2022 yılının Kasım ayında tamamlandığında, Beypazarı’mızın doğasını koruyacak, binlerce kardeşimizin istihdamına katkı sunmuş olacağız" diye konuştu.

'ANKARA'YI CHP ZİHNİYETİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ'

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Bakan Kurum, konuşmasında, "Hani ünlü bir şiir vardı, 'Ankara’nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak.' Evet, Ankara ağlıyor. Bunlar Ankara’yı 1994 öncesi gibi Megaköy yapmaya azimliler. Onlar Ankara’yı yeniden bozkıra geri döndürmekte kararlılar, biz ise Ankara’yı büyüyen, gelişen ve Yeşil Ankara yapmakta kararlıyız. Bakın en son Başkent Millet Bahçemizi açtık. 20 günde 2 milyon insan istifade etti. İnşallah bu millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla Ankara’yı CHP zihniyetine; reklam, algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz. Biz, milletimizin derdiyle hemdert olduk ve o dertlere deva bulmak için yollara düştük. Çünkü biz eser ehliyiz. Bizi, 'karanlık ajanslar tarafından' üretilen tartışmalarda bulamazsınız. Bizi dedikoduların, iftiraların, ithamların, karanlık senaryoların peşine takılıp gidenlerin arasında bulamazsınız. Biz Fikirtepe’de, Kirazlıtepe’de, Cinderes’te depreme dayanıksız evlere neşter vuruyoruz. İstanbul’u, Ankara’yı yeşille, millet bahçeleriyle buluşturuyoruz. Altındağ’da tarihi meydanlarımızı ihya ediyoruz. Bizi, Ankara Mamak’ta kentsel dönüşüm şantiyesinde, Çankaya'da temeli kayan Açelya Apartmanı'nın yanında, Kızılcahamam’da yanan Kasaplar Çarşısı’nı yeniden inşa ederken bulursunuz. Bizi arayan Şırnak’ın yollarında, Edirne’nin yollarında bulur. Bizi arayan Konya’nın, Trabzon’un, Sakarya’nın, Hatay’ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir’de, Bayraklı’da bulur. Bizi arayan Antalya’da, Muğla’da yangın bölgelerinde, Karadeniz’de sel bölgelerinde bulur. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz, siyaseti makam ve mevkiler için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bir araç olarak görüyoruz" dedi.

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Bakan Kurum, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle, temeli atılan ve açılışı yapılan projeler için kurdele kesti.