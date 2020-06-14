Bakan Kurum: Alg mı çamur mu inceleyeceğiz

Bakan Kurum yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Haliç’teki görüntüler içler acısı. Üniversitelerin işbirliğiyle bölgedeki kirliliğin nedenini araştırıyoruz. İBB sorumluluğundaki alanda, belediyenin yapması gereken yatırımları yapması çok önemli. Kendilerinin bakanlığımızdan talebi varsa da bakanlık olarak işbirliğine hazırız. Haliç’i gelecek nesillere tertemiz teslim etmek istiyoruz. Yatırıma hazırız. İBB yatırım yapmama sürecine girerse, Haliç’i kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımı yapmak için hep beraber seferber oluruz.”

AYDER’E 1750 ARAÇLIK OTOPARK

Bakan Kurum, Rize ziyaretinin devamında dün Ayder Yaylası’na çıktı. Dört kilometrelik yolu yürüyen Kurum, gördüğü tüm aksaklıklarla tek tek ilgilendi. Ayder’de yerin altına 1750 araçlık otopark, seyir terası ve bölge mimarisinde 55 apart yapacaklarını anlatan Kurum, “Projeler bitince Ayder çok daha yaşanabilir bir yayla olacak” dedi.

RİZE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Murat Kurum ayrıca Rize genelinde yatırımların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “2.28 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapacağız. Belediye blokları esnafın talebi doğrultusunda eylül ayında taliye edilecek. Dönüşüm projesinin bedeli 900 milyon lira civarında ve bölgeye örnek olacak bir proje. Artık enkaz altında, sellerde, heyelanlarda vatandaşımızın canını aramak istemiyoruz. Bu noktada karalıyız. Şehir merkezinde yıkılma riski altındaki alanlar için rezerv alanlar oluşturduk. TOKİ ile ilk etapta 450 konut ve 80 dükkandan oluşan projeyi yapacağız. Hemşin’de dönüşümün yüzde 50’si tamamlandı. Rize merkezde Yağlıtaş ve Salarha’da konut çalışması yürütüyoruz. Yağlıtaş’ta 1500 konut planladık. İlk etapta 450 konutun ihalesi bu ay yapılacak.”